Irani sulmon me raketa dhe dronë Emiratet e Bashkuara Arabe

Më 21 mars 2026, Emiratet e Bashkuara Arabe kanë konfirmuar se janë vënë nën sulm me raketa dhe dronë nga Irani, duke shkaktuar alarm në disa zona të vendit.
Sipas njoftimeve zyrtare në rrjetet sociale nga Ministria e Mbrojtjes dhe autoritetet e menaxhimit të emergjencave, sistemet e mbrojtjes ajrore janë aktivizuar dhe janë aktualisht të angazhuara për neutralizimin e kërcënimeve.
Autoritetet u kanë bërë thirrje qytetarëve të qëndrojnë në vende të sigurta dhe të ndjekin udhëzimet zyrtare.
Në një deklaratë, Ministria e Mbrojtjes e Emirateve të Bashkuara Arabe bëri të ditur se “sistemet e mbrojtjes ajrore po përballen me sulme me raketa dhe dronë që vijnë nga Irani”, duke sqaruar se shpërthimet dhe zhurmat e dëgjuara në zona të ndryshme janë rezultat i ndërhyrjes së këtyre sistemeve për kapjen e raketave balistike, si dhe i veprimeve të avionëve luftarakë për neutralizimin e dronëve dhe municioneve në ajër.
