Ilir Meta kërkon lirimin me garanci pasurore, GJKKO vendos më 24 mars

Ilir Meta ka paraqitur një kërkesë në Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO) për zbutjen e masës së sigurisë “arrest me burg”, duke kërkuar lirimin kundrejt një garancie pasurore.
Sipas burimeve zyrtare, shqyrtimi i kërkesës do të zhvillohet më 24 mars, ndërsa çështja do të merret në shqyrtim nga gjyqtari Paulin Çera.
Në kërkesën e tij, Meta ka kërkuar zëvendësimin e masës aktuale të sigurisë me alternativa më të lehta, si “arrest shtëpie”, “detyrim paraqitjeje”, “garanci pasurore” ose “ndalim i daljes jashtë shtetit”.
Ish-presidenti argumenton se, meqenëse dosja është dërguar për gjykim, nuk ekziston më rreziku i prishjes së provave apo ndikimit mbi dëshmitarët.
Ilir Meta mbahet në paraburgim që prej tetorit 2024 dhe përballet me akuza për korrupsion, në lidhje me çështjen CEZ-DIA, kontrata lobimi të Lëvizja Socialiste për Integrim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe për pastrim parash dhe fshehje pasurie.
