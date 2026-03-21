Balluku rikonfirmohet drejtuese politike e Fierit: ‘Privilegj të udhëheq kryeqytetin e socialistëve’

Më 21 mars 2026, Belinda Balluku është rikonfirmuar në detyrën e drejtuese politike të qarkut të Fier, duke vijuar rolin e saj në strukturat e Partia Socialiste e Shqipërisë.
Në një reagim publik, Balluku shprehu mirënjohjen e saj ndaj kryetarit të partisë, Edi Rama, për besimin e ripërtërirë në drejtimin e këtij qarku. Ajo falënderoi gjithashtu qytetarët për mbështetjen e dhënë në zgjedhjet e majit 2025, duke e cilësuar rezultatin si një faktor kyç që e vendosi Fierin në qendër të fitores së socialistëve.
Balluku vlerësoi punën e strukturave lokale, duke theksuar përkushtimin e vazhdueshëm të skuadrës, jo vetëm gjatë fushatave zgjedhore, por edhe në përditshmëri.
“Nder dhe privilegj të udhëheq kryeqytetin e socialistëve,” u shpreh ajo, ndërsa falënderoi mbështetësit për mesazhet dhe vlerësimin e tyre.
