Aksident në Pogradec, një burrë dhe një grua janë plagosur

POGRADEC – Një aksident rrugor është regjistruar pasditen e sotme në unazën e qytetit të Pogradec, ku janë përfshirë një automjet dhe një motomjet.
Sipas të dhënave paraprake, ngjarja ka ndodhur rreth orës 16:20, kur një automjet me drejtues shtetasin R. Z. është përplasur me një motomjet që drejtohej nga shtetasi E. Sh.
Si pasojë e përplasjes kanë mbetur të dëmtuar drejtuesi i motomjetit dhe bashkëshortja e tij, e cila udhëtonte si pasagjere. Të dy të lënduarit janë transportuar në spital për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore.
Ndërkohë, drejtuesi i automjetit është shoqëruar për veprime të mëtejshme procedurale, ndërsa po hetohen rrethanat e aksidentit nga Policia e Shtetit.
Pogradec/Informacion paraprak
Më datë 21.03.2026, rreth orës 16:20, në unazën e qytetit të Pogradecit, janë përfshirë në një aksident rrugor, automjeti me drejtues shtetasin R. Z., dhe një motomjet me drejtues shtetasin E. Sh. Për pasojë janë dëmtuar drejtuesi i motomjetit E. Sh., dhe bashkëshortja e tij pasagjere në motomjet, të cilët u dërguan për mjekim në spital.
Me shtetasin R. Z, do kryhen veprimet e mëtejshme procedurale.
Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave dhe përcaktimin e shkakut të aksidentit.
