Berisha: Rama ka urdhëruar kufizimin e kontakteve me Donika Gërvallën, akuza të forta ndaj qeverisë

TIRANË – Kreu i Sali Berisha ka bërë një deklaratë të fortë duke akuzuar kryeministrin Edi Rama se ka urdhëruar ambasadat që të shmangin çdo kontakt me ministren e Drejtësisë së Kosovës, Donika Gërvalla.
Gjatë një bashkëbisedimi online me qytetarët, Berisha pretendoi se ky vendim lidhet me kritikat publike të Gërvallës ndaj një artikulli të përbashkët Rama–Vuçiç në një gazetë gjermane.
Sipas tij, ky veprim përbën një qëndrim të gabuar dhe dëmton interesat kombëtare, duke e cilësuar qeverinë shqiptare si të rreshtuar në mënyrë të padrejtë në raport me Serbinë.
Berisha shtoi se Shqipëria duhet të mbrojë orientimin e saj euroatlantik dhe procesin e integrimit në Bashkimin Europian, duke kundërshtuar çdo afrim që sipas tij e largon vendin nga ky objektiv.
Nga ana tjetër, Gërvalla kishte kritikuar më herët bashkëpunimin publik mes Ramës dhe presidentit serb Aleksandar Vučić, duke e cilësuar atë si problematik në raport me Kosovën dhe interesat e saj.
