Balla: Synojmë fitore të plotë në të gjitha bashkitë e qarkut Tiranë në zgjedhjet vendore të 2027
Transmetuar më 21-03-2026, 16:28

LALËZ – Kryetari i Grupit Parlamentar të Partia Socialiste e Shqipërisë, Taulant Balla, ka deklaruar pas mbledhjes së Asamblesë Kombëtare të PS se forca politike synon fitore të plotë në zgjedhjet vendore të vitit 2027 në qarkun e Tiranës.

Përmes një reagimi në rrjetet sociale, Balla theksoi se në zgjedhjet e 11 majit, Partia Socialiste ka marrë dy nga tre votat e shqiptarëve të diasporës, nga rreth një çerek milion të regjistruar.

Ai u shpreh se rezultati i diasporës ishte “historik” dhe shtoi se objektivi për të ardhmen është rritje e mëtejshme e mbështetjes.

Sa i përket zgjedhjeve vendore të 2027-ës, Balla deklaroi se synimi i PS është të fitojë “të gjitha bashkitë e qarkut Tiranë, pa asnjë përjashtim”.

