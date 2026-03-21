Rama ndryshon drejtimin politik të qarqeve, lëvizje në strukturat e PS

Kryeministri dhe njëherazi kryetari i Partia Socialiste e Shqipërisë, Edi Rama, ka vendosur të bëjë ndryshime në drejtimin politik të qarqeve, duke larguar disa prej emrave të njohur të kësaj force politike.
Nga mbledhja e Asamblesë së PS, e zhvilluar këtë të shtunë në Durrës, nga detyra e drejtuesit politik në Shkodër është larguar Benet Beci dhe zëvendësohet me Enea Karakaçi.
Po ashtu, ndryshim është bërë edhe në Durrës, ku nga posti i drejtueses politike është larguar Emirjana Sako.
Drejtuesit e rinj sipas qarqeve:
Ogerta Manastirliu – drejtues e qarkut të Tiranës Taulant Balla – drejtues politik i qarkut të Tiranës Damian Gjiknuri – drejtues politik i qarkut të Tiranës Belinda Balluku – drejtuese politike e qarkut të Fierit Blendi Klosi – drejtues politik i qarkut të Durrësit Ervin Demo – drejtues politik i qarkut të Beratit Arbjan Mazniku – drejtues politik i qarkut të Elbasanit Enea Karakaçi – drejtues politik i qarkut të Shkodrës Bledi Çuçi – drejtues politik i qarkut të Vlorës Niko Peleshi – drejtues politik i qarkut të Korçës Ulsi Manja – drejtues politik i qarkut të Dibrës Ermal Nufi – drejtues politik i qarkut të Lezhës Mirela Kumbaro – drejtuese politike e qarkut të Gjirokastrës Erjon Malaj – drejtues politik i qarkut të Kukësit Elisa Spiropali dhe Eduard Shalsi do t’u caktohet detyrë në një nga njësitë në kryeqytet.
Asambleja e Partisë Socialiste kishte në fokus organizimin e brendshëm dhe ristrukturimin e drejtimit politik në nivel vendor.
