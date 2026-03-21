Parandalohet një ngjarje kriminale në Shijak, arrestohet 39-vjeçari
Transmetuar më 21-03-2026, 15:12

SHIJAK – Një ngjarje kriminale është parandaluar nga policia në Shijak, ku një 39-vjeçar është vënë në pranga pasi dyshohet se ka kanosur dhe sulmuar fizikisht një 55-vjeçar.

Sipas njoftimit të Policia e Shtetit, i dyshuari, identifikuar me inicialet I. N., për motive të dobëta ka dëmtuar me mjet prerës (hanxhar) xhamin e automjetit të shtetasit D. Ç., dhe më pas e ka goditur fizikisht si dhe e ka kërcënuar me jetë.

Ngjarja ka ndodhur në lagjen “Popullore”, ndërsa ndërhyrja në kohë e shërbimeve policore ka bërë të mundur parandalimin e përshkallëzimit të mëtejshëm të konfliktit.

Gjatë veprimeve procedurale, policia ka sekuestruar në cilësinë e provës materiale një hanxhar dhe një thikë.

Ndaj 39-vjeçarit rëndojnë akuzat për “Kanosja”, “Shkatërrimi i pronës” dhe “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të ftohta”, ndërsa materialet procedurale i janë referuar Prokuroria pranë Gjykatës së Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës për veprime të mëtejshme.

