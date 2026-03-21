Irani raporton sulm amerikan dhe izraelit ndaj uzinës bërthamore në Natanz

TEHERAN, 21 mars 2026 – Irani ka deklaruar se objekti i tij për pasurimin e uraniumit në Natanz është sulmuar sërish, ndërsa autoritetet theksojnë se nuk ka pasur rrjedhje të materialeve radioaktive.
Sipas Organizata për Energji Bërthamore e Iranit, ndërtesa e njohur si Kompleksi i Pasurimit “Martiri Ahmadi-Roshan” është goditur në një sulm që Teherani ia atribuon Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. Institucioni e cilësoi incidentin si shkelje të detyrimeve ndërkombëtare, përfshirë Traktati për Mospërhapjen e Armëve Bërthamore.
Autoritetet iraniane bënë të ditur se janë kryer verifikime teknike dhe nuk është konstatuar ndotje radioaktive, duke shtuar se banorët në zonat përreth nuk përballen me rrezik.
Ndërkohë, Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore konfirmoi se është njoftuar nga Irani për incidentin dhe tha se nuk ka shenja për rritje të niveleve të rrezatimit jashtë objektit. Agjencia shtoi se po vazhdon hetimet për të sqaruar rrethanat.
Drejtori i përgjithshëm i IAEA, Rafael Grossi, bëri thirrje për përmbajtje ushtarake, duke paralajmëruar për rrezikun e një aksidenti bërthamor.
Objekti i Natanzit është ndër qendrat kryesore të programit bërthamor iranian dhe ka qenë më parë shënjestër sulmesh. Ky zhvillim vjen në sfondin e përshkallëzimit të tensioneve mes SHBA-së, Izraelit dhe Iranit, që nga fundi i shkurtit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd