Përcaktohen politika për inkurajimin e punësimit

Kina ka njoftuar plane për të ulur tarifat dhe taksat për bizneset përpara sezonit të diplomimit, sipas një qarkoreje të përbashkët të publikuar të premten nga Ministria e Burimeve Njerëzore dhe Sigurimeve Shoqërore dhe Ministria e Financave.
Dokumenti përshkruan një plan me 16 pika për të stabilizuar punësimin e të rinjve, ndërsa një rekord prej 12.7 milionë të diplomuarish universitarë pritet të hyjnë në tregun e punës këtë vit, shkruan noa.al duke cituar “China Daily”.
Qarkorja detajon masat për të inkurajuar punësimin, duke përfshirë subvencionet e sigurimeve shoqërore dhe uljet e taksave.
Autoritetet thanë se do të përmirësojnë zbatimin e politikave për të siguruar që bizneset të mund të përfitojnë shpejt, me një fokus të veçantë në rekrutimin e sektorit privat në prodhimin e avancuar dhe shërbimet moderne.
Plani lançon raundin e pestë të një programi që dërgon të diplomuarit në pozicione bazë në zonat rurale. Qeveritë lokale inkurajohen të krijojnë pozicione shtesë në nivel komuniteti në përputhje me nevojat e vitalizimit rural dhe qeverisjes lokale.
Autoritetet gjithashtu do të zbatojnë stazhe të subvencionuara për të diplomuarit e vitit 2026 që mbeten të papunë pas largimit nga shkolla, së bashku me të rinjtë e papunë të regjistruar. Programet do të ofrojnë trajnime dhe stazhe cilësore në sektorë në zhvillim, duke mbështetur zhvillimin e aftësive dhe mundësitë e punësimit.
Qarkorja synon ndihmën për të diplomuarit e papunë nga familjet me të ardhura të ulëta, familjet me zero punësim, familjet në rrezik kthimi në varfëri dhe të diplomuarit me aftësi të kufizuara.
