Prefektët me detyra të reja/ Rama: Do të jenë si 12 zëvendësministra të brendshëm në territor

Lalëz, 21 Mars 2026
Kryeministri Edi Rama njoftoi ndryshime në rolin dhe funksionet e prefektëve të qarqeve, duke theksuar se ata do të kenë një rol më të zgjeruar në administrimin e territorit.
Gjatë fjalës së tij në Asamblenë e Partisë Socialiste, Rama deklaroi se prefektët do të funksionojnë si “12 zëvendësministra të brendshëm” në terren, duke mos u kufizuar më vetëm në kompetenca formale. Sipas tij, ky ndryshim synon forcimin e pranisë dhe kontrollit të qeverisë në nivel vendor.
Kryeministri paralajmëroi gjithashtu reforma në sistemin e emergjencave civile dhe shtimin e flotës së zjarrfikësve në vend. Ai u shpreh se do të investohet në rritjen e kapaciteteve të reagimit, ndërsa një pjesë e mjeteve të inspektimit dhe shërbimeve pritet të prodhohen në Shqipëri.
Në të njëjtën kohë, Rama theksoi se në disa zona të vendit, përfshirë Beratin, trendi i lëvizjes së popullsisë ka nisur të ndryshojë, me më shumë kthime sesa largime, duke e lidhur këtë me përmirësimin e kushteve dhe mundësive në vend.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd