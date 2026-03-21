Rama paralajmëron rritjen e çmimit të naftës: Ja masat që do të merren

Tiranë, 21 Mars 2026
Gjatë mbledhjes së Asamblesë së Partisë Socialiste, kryeministri Edi Rama paralajmëroi se çmimi i naftës pritet të rritet në ditët në vijim, duke premtuar masa për të mbrojtur qytetarët.
Rama deklaroi se nëse çmimi i naftës kalon 220 lekë për litër, do të aplikohet një ulje prej 20% të akcizës së karburantit. “Çmimi i naftës jo vetëm që është rritur, por parashikohet të rritet edhe më tutje. Për këtë kemi vënë në lëvizje bordin e transparencës dhe kemi vendosur që çdo ditë që çmimi do të kërcejë mbi tavanin e 220 lekëve, të zbatohet ulja e akcizës,” tha Rama.
Vendimi synon të lehtësojë barrën financiare për qytetarët dhe bizneset dhe vjen si pjesë e mekanizmave të qeverisë për monitorimin e çmimeve të karburanteve.
