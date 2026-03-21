Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Rama ndryshon drejtuesit, veteranët e PS-së ‘zbarkojnë’ në Tiranë
Transmetuar më 21-03-2026, 13:15

21 Mars 2026, Tiranë

Gjatë mbledhjes së Asamblesë së Partisë Socialiste (PS) këtë të shtunë, kryeministri Edi Rama njoftoi ndryshime në drejtimin politik të qarqeve dhe në njësi të rëndësishme të kryeqytetit.

Sipas vendimeve të marra, Eduard Shalsi largohet nga drejtimi politik i Kukësit dhe do të angazhohet në një njësi në Tiranë, ndërsa Damian Gjiknuri do të marrë drejtimin e një njësie tjetër në kryeqytet.

Tre figura të njohura të PS-së, Fatmir Xhafaj, Taulant Balla dhe Erion Braçe, janë caktuar në Njësinë Nr. 5 në Tiranë. Po ashtu, Elisa Spiropali pritet të drejtojë gjithashtu një njësi në kryeqytet.

Këto ndryshime bëhen në kuadër të riorganizimit të strukturave të PS-së, me qëllim forcimin e pranisë dhe organizimit në Tiranë. Sekretari i përgjithshëm i PS-së, Blendi Klosi, ka theksuar se, edhe pse Tirana ishte fituar nga socialistët, rezultati nuk ishte në nivelin maksimal të pritshmërisë së partisë.

Rama ka argumentuar se ky riorganizim synon forcimin e ekipit në kryeqytet, duke pasur parasysh se ish-drejtuesi politik dhe kryebashkiaku i Tiranës, i cili konsiderohej një makineri votash, është në burg prej një viti.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...