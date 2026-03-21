Detaje/ I riu shqiptar u vra nga pas sherrit për vajzën rumune

Arezzo, Itali – 21 Mars 2026 – Një shqiptar, Gjergj Pergegaj, 30 vjeç, u ekzekutua me armë zjarri në Arezzo, Itali. Vrasja ndodhi pasi viktima po fliste me ish-të dashurën e tij, sipas mediave vendase.
Sipas raportimeve të La Nazione, autori i krimit është partneri i ish-të dashurës së viktimës, një shtetas shqiptar 35-vjeçar. Ai dyshohet se e ka parë partneren duke biseduar me Pergegajn dhe, duke humbur durimin, ka nxjerrë armën dhe qëlloi tre herë drejt të riut, duke e goditur në fyt, plumb që rezultoi fatal.
Hetimet paraprake tregojnë se të dy burrat njiheshin më parë. Viktima punonte si kamerier në një restorant dhe po fliste me ish-të dashurën e tij pasi kishte përfunduar turnin.
Autori u largua menjëherë nga vendngjarja, por policia dhe karabinierët filluan kërkimet dhe pas disa orësh e lokalizuan dhe arrestuan. Trupi i viktimës u transferua në morgun e Spitali San Donato për ekzaminime të mëtejshme.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd