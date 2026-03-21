Video
Detaje/ I riu shqiptar u vra nga pas sherrit për vajzën rumune
Transmetuar më 21-03-2026, 13:13

Arezzo, Itali – 21 Mars 2026 – Një shqiptar, Gjergj Pergegaj, 30 vjeç, u ekzekutua me armë zjarri në Arezzo, Itali. Vrasja ndodhi pasi viktima po fliste me ish-të dashurën e tij, sipas mediave vendase.

Sipas raportimeve të La Nazione, autori i krimit është partneri i ish-të dashurës së viktimës, një shtetas shqiptar 35-vjeçar. Ai dyshohet se e ka parë partneren duke biseduar me Pergegajn dhe, duke humbur durimin, ka nxjerrë armën dhe qëlloi tre herë drejt të riut, duke e goditur në fyt, plumb që rezultoi fatal.

Hetimet paraprake tregojnë se të dy burrat njiheshin më parë. Viktima punonte si kamerier në një restorant dhe po fliste me ish-të dashurën e tij pasi kishte përfunduar turnin.

Gjergj Pergegaj

Autori u largua menjëherë nga vendngjarja, por policia dhe karabinierët filluan kërkimet dhe pas disa orësh e lokalizuan dhe arrestuan. Trupi i viktimës u transferua në morgun e Spitali San Donato për ekzaminime të mëtejshme.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

