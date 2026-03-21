Bordi i Paqes i dorëzon Hamasit propozimin për çarmatim

21 Mars 2026
SHBA – Bordi i Paqes ka dorëzuar një propozim me shkrim që Hamasi të çarmatoset, një hap që militantët palestinezë deri më tani kanë refuzuar ta ndërmarrin. Propozimi iu paraqit Hamasit gjatë takimeve në Kajro javën e kaluar, sipas një burimi të përfshirë në bisedime, të cilat përfshinin Nickolay Mladenov dhe Aryeh Lightstone.
Mladenov është i dërguari i emëruar i Trump në Këshillin e Paqes në Gaza, ndërsa Lightstone është ndihmës i të dërguarit të posaçëm amerikan, Steve Witkoff. Plani i Trump për Gazën, i miratuar nga Izraeli dhe Hamasi në tetor, parashikon tërheqjen e trupave izraelite nga Gaza dhe fillimin e rindërtimit, ndërsa Hamasi dorëzon armët.
Mladenov deklaroi se po bëhen përpjekje serioze për të ofruar ndihmë për Gazën e shkatërruar nga lufta, duke theksuar se tani është në tryezë një zgjedhje e qartë: çarmatim i plotë nga Hamasi dhe çdo grup i armatosur, pa përjashtim. “Në këtë kohë shprese, ata që janë përgjegjës le të bëjnë zgjedhjen e duhur për popullin palestinez,” tha Mladenov për X në një postim për festën e Fitër Bajramit.
Çfarë është Bordi i Paqes
Bordi i Paqes është një strukturë e re ndërkombëtare e shpallur nga presidenti Donald Trump, e cila synon të luajë rol kyç në menaxhimin e periudhës pas-konfliktit në Rripin e Gazës. Ai do të mbikëqyrë administrimin tranzitor të Gazës, rindërtimin e infrastrukturës, garantimin e sigurisë dhe krijimin e një qeverisjeje teknokratike palestineze. Fokus i bordit është gjithashtu çarmatimi i grupeve të armatosura dhe angazhimi i një force ndërkombëtare stabilizuese.
Trump pritet ta kryesojë vetë bordin, i cili përbëhet nga figura të njohura politike dhe diplomatike nga SHBA dhe vende të tjera. Vendet anëtare të përhershme të bordit pritet të kontribuojnë financiarisht me nga 1 miliard dollarë secila për mbështetjen e operacioneve të sigurisë dhe procesit të rindërtimit. Iniciativa ka nxitur debate ndërkombëtare, me mbështetës që e shohin si mundësi për arritjen e paqes afatgjatë dhe kritikë që shprehin shqetësime për rolin dhe ndikimin e saj në diplomacinë globale.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd