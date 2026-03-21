EMRI/ Sherr mes shqiptarësh brenda lokalit, vritet me armë zjarri i riu në Itali

Një shtetas shqiptar është ekzekutuar me armë zjarri mbrëmjen e së premtes në Arezzo, Itali.
Sipas mediave italiane, viktima është identifikuar si Gjergj Pergegaj, 30 vjeç, i cili humbi jetën pas disa të shtënave me armë zjarri pranë zonës Bivio di Olmo, në jug të qytetit.
Ngjarja ndodhi pak para mesnatës pranë një bari dhe restoranti, pas një konflikti që dyshohet të ketë nisur brenda lokalit.
Gjatë përplasjes, një tjetër shtetas shqiptar, rreth 35 vjeç, nxori një pistoletë të padeklaruar dhe qëlloi disa herë në drejtim të viktimës.
I riu u plagos rëndë, ndërsa autori u largua menjëherë nga vendi i ngjarjes me një automjet, duke tentuar t’i shpëtojë policisë. Shërbimet e emergjencës dhe forcat e rendit mbërritën menjëherë në vendngjarje, por pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, 30-vjeçari nuk mundi të mbijetojë, pasi kishte marrë plagë fatale në qafë.
Burri, me origjinë shqiptare, u vra me katër të shtëna me armë zjarri përpara një restoranti. Incidenti ndodhi pranë një rrethrrotullimi, në një shesh pranë bizneseve dhe ndërtesave të tjera, në një zonë të populluar.
Vrasësi i dyshuar është ndaluar dhe arrestuar tashmë nga policia: besohet të jetë një burrë 35-vjeçar, gjithashtu me origjinë shqiptare dhe banor i Rigutino-s.
Raportohet se ka pasur një grindje midis të dyve, shkaku i të cilit po hetohet nga Skuadra Fluturuese. Burri i arrestuar, pasi u largua nga vendi i ngjarjes, telefonoi 112 dy orë më vonë për t’u dorëzuar, duke dhënë vendndodhjen e tij.
