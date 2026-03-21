Protesta e 22 Marsit, PD shpërndan mesazhin për strukturat e saj

Opozita shqiptare, e udhëhequr nga Partia Demokratike, do të mbajë nesër një protestë në Bulevardin kryesor të qytetit, duke nisur në orën 18:00.
Partia ka shpërndarë një mesazh të qartë për qytetarët, duke theksuar se qëllimi i kësaj proteste është shprehja e pakënaqësisë ndaj qeverisë aktuale dhe kërkesa për krijimin e një qeverie teknike dhe zhvillimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme.
Partia Demokratike ka apeluar për pjesëmarrje masive të mbështetësve, duke theksuar se protesta është një hap tjetër në rrugën e saj për të kërkuar ndryshime të thella në drejtimin e vendit dhe për largimin e qeverisë aktuale.
Mesazhi që është shpërndarë për strukturat e partisë është i qartë: "Rezistenca jonë nuk ndalet deri në largimin e tij", duke i bërë thirrje qytetarëve të bashkohen dhe të bëhen pjesë e këtij aktiviteti për të ndryshuar kursin e vendit.
Në një moment tjetër, në Berlin ka pasur një alarm për rrezikun që përbën qeveria e tanishme për procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Lidhur me këtë, liderët e opozitës, Bardhi dhe Tabaku, kanë zhvilluar një takim me Ministrin gjerman për Europën për të diskutuar situatën dhe për të kërkuar mbështetje për një qeveri më të qëndrueshme dhe një proces të rregullt integrimi.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd