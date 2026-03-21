Aksident me një person të plagosur në Durrës

Durrës – Përplasja e një makine me një motor policie çoi në plagosjen pak minuta më parë të një efektivi.
Ngjarja ndodhi sot, rreth orës 10:35, në rrugën “Taulantia”, raporton noa.al duke cituar policinë lokale.
Automjeti me drejtuese shtetasen J. D. është përplasur me një motomjet të Policisë Rrugore, që drejtohej nga efektivi i Policisë, shtetasi E. M.
Si pasojë e përplasjes, efektivi ka pësuar dëmtime fizike dhe është transportuar për ndihmë mjekësore në Spitalin Rajonal Durrës, jashtë rrezikut për jetën.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit. /noa.al
