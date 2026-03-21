Video
Aksident me një person të plagosur në Durrës
Transmetuar më 21-03-2026, 11:31

Durrës – Përplasja e një makine me një motor policie çoi në plagosjen pak minuta më parë të një efektivi.

Ngjarja ndodhi sot, rreth orës 10:35, në rrugën “Taulantia”, raporton noa.al duke cituar policinë lokale.

Automjeti me drejtuese shtetasen J. D. është përplasur me një motomjet të Policisë Rrugore, që drejtohej nga efektivi i Policisë, shtetasi E. M.

Si pasojë e përplasjes, efektivi ka pësuar dëmtime fizike dhe është transportuar për ndihmë mjekësore në Spitalin Rajonal Durrës, jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit. /noa.al

