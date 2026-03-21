Hodhi plehra në trotuar, procedohet penalisht i riu vlonjat. Video
Transmetuar më 21-03-2026, 11:27

Një 33-vjeçar është proceduar penalisht në Vlorë, pasi hodhi inerte në trotuar, duke ndotur mjedisin dhe penguar lëvizjen e lirë të këmbësorëve.

Sipas njoftimit zyrtar, strukturat e Policisë së Vlorës, gjatë monitorimit të territorit për garantimin e rendit dhe sigurisë, evidentuan një rast të ndotjes së mjedisit dhe bllokimit të hapësirave publike.

Në përfundim të verifikimeve në terren, u procedua penalisht shtetasi me inicialet A. A., 33 vjeç, banues në qytet. Ai kishte kryer punime rikonstruktive në banesën e tij dhe më pas kishte hedhur mbetjet inerte në trotuar, duke rrezikuar sigurinë e kalimtarëve dhe duke cenuar qarkullimin normal.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Juridiksionit të Përgjithshëm në Vlorë, për veprën penale “Menaxhimi i mbetjeve”, parashikuar nga neni 201/a i Kodit Penal.

Paralelisht, Policia Bashkiake e Vlorës vendosi ndaj tij edhe një masë administrative prej 20.000 lekësh, në bazë të legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e mjedisit urban.

Policia u bën thirrje qytetarëve të respektojnë rregullat për mbrojtjen e mjedisit dhe të denoncojnë çdo rast paligjshmërie në numrin emergjent 112.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

