Horoskopi javor i Brankos, 23 deri 29 mars 2026 për të gjitha shenjat e zodiakut

Si çdo javë, astrologu Branko ka publikuar pasqyrën zodiakale për të gjitha shenjat e horoskopit. Java që përkon me fillimin e pranverës sjell energji të reja, ndryshime dhe zhvillime të rëndësishme në dashuri, punë dhe jetën personale. Ja çfarë pritet për çdo shenjë:
Dashi
Me hyrjen e pranverës dhe ndikimin e Hënës në shenjën tuaj, energjia juaj rritet ndjeshëm dhe fokusi zhvendoset te dashuria. Venusi në shenjën tuaj ju bën më tërheqës dhe më të hapur ndaj ndjenjave, duke krijuar kushte ideale për një lidhje serioze. Mund të lindë një histori e fortë, me pasion dhe stabilitet, madje për disa edhe hapa të rëndësishëm si bashkëjetesa apo martesa. Në punë, do të ndjeni më shumë motivim për të marrë iniciativa. Kujdes vetëm të mos nxitoheni në vendime. Takimet më të rëndësishme janë me Peshqit dhe Binjakët.
Demi
Kjo javë ju vendos përballë dëshirave tuaja reale në dashuri. Do të ndjeni një konfuzion të brendshëm, por rreth datës 25 mars mund të vijë një qartësi e madhe që do t’ju ndihmojë të kuptoni çfarë kërkoni vërtet. Në aspektin profesional, do të ecni përpara me hapa të qëndrueshëm, pa nxitim por me siguri. Është moment i mirë për të ndërtuar diçka afatgjatë. Në dashuri, kërkoni stabilitet dhe besim. Takimet më me ndikim mund të jenë me Gaforren dhe Bricjapin.
Binjakët
Energjia juaj rritet dhe mendja juaj është shumë aktive. Megjithatë, duhet të kujdeseni për shëndetin, pasi kohët e fundit mund të keni neglizhuar trupin tuaj. Me ardhjen e pranverës, situata përmirësohet si në punë ashtu edhe në jetën personale. Miqësitë dhe njohjet e reja ju rikthejnë entuziazmin dhe ju bëjnë më pozitivë. Në dashuri hapet një fazë e re, me mundësi për lidhje që lindin natyrshëm dhe me fat. Takime të rëndësishme me Dashin dhe Shigjetarin.
Gaforrja
Keni kaluar një periudhë të mirë, por tani ekziston rreziku të bëheni pak pasivë. Është momenti të riktheheni në aksion, sidomos në karrierë ku mund të arrini objektiva të mëdha nëse angazhoheni më shumë. Në dashuri mund të ketë tensione të vogla, por ato do të shërbejnë për të sqaruar situata dhe për të forcuar lidhjen. Është e rëndësishme të komunikoni hapur. Takime interesante me Virgjëreshën dhe Peshqit.
Luani
Një javë e mbushur me energji, entuziazëm dhe dëshirë për sfida të reja. Do të ndiheni më të fortë dhe të motivuar për të realizuar projekte të rëndësishme. Në punë, kjo është një periudhë për të treguar vlerën tuaj. Në dashuri, Venusi ju shtyn të dilni nga rutina dhe të provoni emocione të reja. Megjithatë, mos neglizhoni partnerin dhe ndjenjat e tij. Takime të rëndësishme me Akrepin dhe Peshoren.
Virgjëresha
Kjo javë shënon një dalje nga një periudhë e vështirë që ju ka shqetësuar prej kohësh. Do të përqendroheni shumë te financat dhe çështjet që lidhen me pronat apo bashkëpunimet ekonomike. Në punë, do të jeni më të qartë dhe më të organizuar. Në dashuri, kërkoni siguri dhe stabilitet, duke shmangur dramat e panevojshme. Takime të rëndësishme me Gaforren dhe Ujorin.
Peshorja
Jeni në një fazë shumë produktive dhe kreative në punë, me ide dhe projekte që mund të japin rezultate të mira në të ardhmen. Megjithatë, duhet të kujdeseni për veten, pasi lodhja fizike dhe mendore mund të ndikojë negativisht. Në dashuri, është e rëndësishme të mos lini pas dore partnerin. Komunikimi dhe balanca janë çelësi i suksesit. Takime të favorshme me Ujorin dhe Demin.
Akrepi
Fokusi juaj ka qenë shumë te dashuria, duke lënë pas dore disa mundësi profesionale. Kjo javë ju jep mundësinë të rikuperoni dhe të përqendroheni te karriera. Është një moment i mirë për të bërë ndryshime dhe për të kërkuar avancim. Në dashuri, përfshini më shumë partnerin në jetën tuaj dhe ndani mendimet. Takime interesante me Virgjëreshën dhe Dashin.
Shigjetari
Pranvera ju sjell energji pozitive, dëshirë për aventura dhe ndryshim. Në punë, mund të lindin mundësi të reja që kërkojnë guxim dhe vendosmëri. Në dashuri, kërkoni spontanitet dhe emocione të reja, por mos harroni përgjegjësitë familjare. Balanca mes këtyre dy botëve është thelbësore. Takime të rëndësishme me Luanin dhe Akrepin.
Bricjapi
Kjo javë sjell tensione në familje, sidomos me njerëzit e afërt. Është e rëndësishme të shprehni qartë mendimet tuaja pa krijuar keqkuptime. Në punë, ruani qetësinë dhe shmangni konfliktet me eprorët. Fundjava është më e favorshme për dashurinë dhe relaksin. Takime të rëndësishme me Demin dhe Luanin.
Ujori
Fillimi i pranverës sjell ide të reja dhe projekte që mund të ndryshojnë drejtimin e jetës suaj. Në punë, do të ndiheni të frymëzuar dhe kreativë. Megjithatë, në dashuri mund të mungojë energjia për shkak të angazhimeve të shumta. Mos lini pas dore marrëdhëniet, sepse kanë nevojë për vëmendje. Takime interesante me Bricjapin dhe Binjakët.
Peshqit
Kjo është një nga javët më të mira për ju. Pranvera ju jep energji dhe motivim për të arritur qëllime të rëndësishme. Në punë mund të vijë një mundësi për rritje ose promovim. Në dashuri, emocionet janë të forta dhe mund të përjetoni momente të bukura dhe të veçanta. Është koha për të besuar më shumë te vetja. Takime të rëndësishme me Peshoren dhe Shigjetarin. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
