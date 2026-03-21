Komanda e lartë ushtarake: Goditje shkatërruese i pret Emiratet e Bashkuara Arabe nëse ndihmojnë një sulm tjetër në Iran

Forcat e larta ushtarake të Iranit paralajmërojnë Emiratet: Pasoja të rënda nëse ndihmojnë sulme të reja
Një nga strukturat më të larta operative të Iranit ka paralajmëruar Emiratet e Bashkuara Arabe që të mos lejojnë përdorimin e territorit të tyre për sulme ndaj ishujve iranianë në Gjirin Persik.
Paralajmërimi u bë të premten nga Baza Qendrore “Khatam al-Anbiya”, struktura kryesore që koordinon operacionet mes ushtrisë dhe Gardës së Revolucionit Islamik.
Në një deklaratë, zëdhënësi i saj, nënkolonel Ebrahim Zolfaqari, tha se Irani do të godasë burimin e çdo sulmi ndaj territorit dhe sovranitetit të tij.
Ai paralajmëroi se nëse nga territori i Emirateve ndërmerren sërish veprime kundër ishujve Abu Musa dhe Greater Tunb, forcat iraniane do të ndërmarrin goditje të forta ndaj qytetit Ras Al Khaimah.
Zolfaqari iu referua këtij qyteti si një qendër e rëndësishme industriale dhe një nga zonat kryesore të Emirateve.
Deklarata vjen në një moment tensioni të lartë, ndërsa Irani vazhdon operacionin e tij hakmarrës “Premtimi i Vërtetë 4”, pas sulmeve që i atribuon Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit.
Sipas autoriteteve iraniane, sulmet kundërpërgjigjëse kanë goditur baza dhe interesa ushtarake amerikane në disa vende të rajonit, përfshirë Emiratet, Arabinë Saudite, Bahreinin, Kuvajtin, Katarin dhe Jordaninë.
Teherani ka theksuar se veprimet e tij janë në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe ka bërë thirrje që vendet e rajonit të mos lejojnë përdorimin e territorit të tyre për sulme ndaj Iranit.
Ndërkohë, ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, paralajmëroi se vendi do të reagojë pa asnjë kufizim nëse infrastruktura e tij goditet sërish.
“Nuk do të ketë asnjë përmbajtje në reagim nëse objektivat tona goditen”, shkroi ai, duke shtuar se Irani përgjigjet vetëm kur sulmohet.
Deklaratat vijnë në një moment kur përplasja në rajon po thellohet dhe rreziku i përshkallëzimit mbetet i lartë.
