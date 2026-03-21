Irani thotë se objekti i tij bërthamor në Natanz është goditur nga një sulm ajror

Objekti bërthamor i Natanzit në Iran është goditur nga një sulm ajror
Objekti bërthamor i Natanzit në Iran është goditur të shtunën nga një sulm ajror, raportoi agjencia zyrtare iraniane e lajmeve Mizan. Sipas saj, nuk ka pasur rrjedhje radioaktive.
Natanz, vendi kryesor i pasurimit të uraniumit në Iran, ishte goditur edhe gjatë javës së parë të luftës, ku sipas imazheve satelitore disa ndërtesa kishin pësuar dëmtime. Mbikëqyrësi bërthamor i Kombeve të Bashkuara kishte deklaruar se nga ai sulm i mëparshëm “nuk priteshin pasoja radiologjike”.
Objekti, i vendosur rreth 220 kilometra në juglindje të Teheranit, ka qenë objektiv i sulmeve izraelite edhe gjatë luftës 12-ditore në qershor 2025, si dhe i goditjeve nga Shtetet e Bashkuara.
Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se po shqyrton mundësinë e “uljes graduale” të operacioneve ushtarake në Lindjen e Mesme, edhe pse SHBA po dërgon tre anije të tjera sulmuese amfibe dhe rreth 2,500 marinsa shtesë në rajon.
Deklarata e Trump erdhi pas një kërcënimi nga Irani për të goditur objekte rekreative dhe turistike në mbarë botën, si dhe pas një tjetër dite me sulme ajrore, dronë dhe raketa që kanë përfshirë rajonin.
Mesazhet e përziera nga SHBA vijnë në një moment kur rritja e çmimeve të naftës ka ndikuar negativisht në tregjet financiare amerikane. Administrata Trump njoftoi gjithashtu se do të pezullojë përkohësisht sanksionet për naftën iraniane që tashmë është ngarkuar në anije, në përpjekje për të frenuar rritjen e çmimeve të karburanteve.
Lufta, që ka hyrë në javën e tretë, nuk tregon shenja zbutjeje. Izraeli deklaroi se Irani vazhdoi të lëshonte raketa drejt territorit të tij të shtunën në mëngjes, ndërsa Arabia Saudite njoftoi se kishte rrëzuar 20 dronë brenda disa orësh në rajonin lindor të vendit.
Sulmet ndodhën një ditë pasi Teherani u godit nga sulme ajrore gjatë festimeve të Vitit të Ri persian, Nowruz, një festë që këtë vit është zbehur nga lufta.
Trump: SHBA afër arritjes së objektivave
Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kanë dhënë arsye të ndryshme për luftën, nga dobësimi i udhëheqjes iraniane deri te shkatërrimi i programeve bërthamore dhe raketore. Deri tani nuk ka shenja publike për një përmbysje të regjimit dhe as një fund të afërt të konfliktit.
Në një postim në rrjetet sociale, Trump shkroi: “Jemi shumë pranë arritjes së objektivave tona ndërsa po shqyrtojmë uljen graduale të përpjekjeve tona ushtarake në Lindjen e Mesme.”
Megjithatë, kjo bie në kontrast me dërgimin e forcave shtesë dhe kërkesën për 200 miliardë dollarë financim nga Kongresi.
Sipas zyrtarëve, SHBA po dërgon edhe 2,500 marinsa të tjerë në rajon, të cilët do t’i bashkohen mbi 50,000 trupave amerikane që tashmë ndodhen në Lindjen e Mesme.
Trump ka deklaruar se nuk planifikon të dërgojë trupa tokësore në Iran, por ka theksuar se të gjitha opsionet mbeten të hapura.
Irani paralajmëron sulme përtej rajonit
Zëdhënësi i lartë ushtarak iranian, gjenerali Abolfazl Shekarchi, paralajmëroi se “parqet, zonat rekreative dhe destinacionet turistike” në mbarë botën nuk do të jenë të sigurta për kundërshtarët e Iranit.
Udhëheqësi suprem Ayatollah Mojtaba Khamenei, në një deklaratë të lexuar në televizionin shtetëror me rastin e Nowruz, vlerësoi qëndrueshmërinë e popullit iranian gjatë luftës. Ai nuk është parë publikisht që prej marrjes së detyrës pas vdekjes së babait të tij, Ayatollah Ali Khamenei.
Për shkak të mungesës së informacionit nga brenda Iranit, mbetet e paqartë shkalla e dëmeve në infrastrukturën ushtarake, bërthamore dhe energjetike të vendit. Megjithatë, sulmet iraniane po ndikojnë ndjeshëm në furnizimin global me naftë dhe po rrisin çmimet e ushqimeve dhe karburanteve.
Izraeli vazhdon sulmet në Liban
Ushtria izraelite njoftoi se ka nisur një valë të re sulmesh ndaj militantëve të Hezbollahut në periferitë jugore të Bejrutit. Shpërthime të forta dhe zjarre u raportuan në disa zona të qytetit.
Sipas qeverisë libaneze, sulmet izraelite kanë shkaktuar mbi 1,000 viktima dhe kanë detyruar më shumë se 1 milion njerëz të largohen nga shtëpitë e tyre.
Bilanci i luftës vazhdon të rritet: mbi 1,300 persona janë vrarë në Iran, 15 në Izrael nga raketat iraniane dhe katër në Bregun Perëndimor. Të paktën 13 ushtarakë amerikanë kanë humbur jetën.
SHBA lehtëson përkohësisht sanksionet për naftën iraniane
Çmimi i naftës Brent ka arritur rreth 106 dollarë për fuçi, nga rreth 70 dollarë para luftës.
Pezullimi i ri i sanksioneve amerikane vlen për naftën iraniane të ngarkuar në anije deri të premten dhe do të zgjasë deri më 19 prill.
Megjithatë, kjo masë nuk pritet të rrisë prodhimin global, ndërsa Irani ka arritur prej vitesh të anashkalojë pjesërisht sanksionet dhe të eksportojë naftë.
Administrata Trump ka ndërmarrë edhe masa të tjera për të rritur furnizimin global, përfshirë lehtësimin e përkohshëm të sanksioneve për disa dërgesa të naftës ruse, një veprim që ka ngjallur kritika.
