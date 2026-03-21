Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Play-off i Botërorit 2026, Sylvinho publikon listën e Kombëtares shqiptare
Transmetuar më 21-03-2026, 10:21

Kombëtarja shqiptare e futbollit do të përballet me Polonia në ndeshjen e parë të play-off-it për Kupa e Botës 2026, e cila do të zhvillohet më 26 mars në Varshavë, në orën 20:45.

Trajneri i kuqezinjve, Sylvinho, ka shpallur listën me 26 lojtarët e grumbulluar për këtë sfidë, si dhe për ndeshjen e mundshme të radhës ndaj fituesit të çiftit Ukraina / Suedia, që do të luhet më 31 mars.

Risia e kësaj liste janë ftesat e para për mbrojtësit Stavro Pilo dhe Bujar Pllana, të cilët i bashkohen për herë të parë përfaqësueses.

Lista e plotë e lojtarëve:

Portierë:Thomas Strakosha, Elhan Kastrati, Mario Dajsinani

Mbrojtës:Mario Mitaj, Stavro Pilo, Naser Aliji, Berat Gjimshiti, Bujar Pllana, Klisman Cake, Arlind Ajeti, Ardian Ismajli, Elseid Hysaj, Ivan Balliu

Mesfushorë:Kristjan Asllani, Adrion Pajaziti, Ylber Ramadani, Juljan Shehu, Qazim Laçi, Nazmi Gripshi, Arbër Hoxha, Anis Mehmeti, Jasir Asani

Sulmues:Myrto Uzuni, Ernest Muçi, Nedim Bajrami, Armando Broja

Kombëtarja shqiptare do të nisë grumbullimin dhe përgatitjet të hënën në “Shtëpinë e Futbollit”, ndërsa të mërkurën do të udhëtojë drejt Varshavës për sfidën vendimtare ndaj Polonisë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...