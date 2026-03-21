Play-off i Botërorit 2026, Sylvinho publikon listën e Kombëtares shqiptare

Kombëtarja shqiptare e futbollit do të përballet me Polonia në ndeshjen e parë të play-off-it për Kupa e Botës 2026, e cila do të zhvillohet më 26 mars në Varshavë, në orën 20:45.
Trajneri i kuqezinjve, Sylvinho, ka shpallur listën me 26 lojtarët e grumbulluar për këtë sfidë, si dhe për ndeshjen e mundshme të radhës ndaj fituesit të çiftit Ukraina / Suedia, që do të luhet më 31 mars.
Risia e kësaj liste janë ftesat e para për mbrojtësit Stavro Pilo dhe Bujar Pllana, të cilët i bashkohen për herë të parë përfaqësueses.
Lista e plotë e lojtarëve:
Portierë:Thomas Strakosha, Elhan Kastrati, Mario Dajsinani
Mbrojtës:Mario Mitaj, Stavro Pilo, Naser Aliji, Berat Gjimshiti, Bujar Pllana, Klisman Cake, Arlind Ajeti, Ardian Ismajli, Elseid Hysaj, Ivan Balliu
Mesfushorë:Kristjan Asllani, Adrion Pajaziti, Ylber Ramadani, Juljan Shehu, Qazim Laçi, Nazmi Gripshi, Arbër Hoxha, Anis Mehmeti, Jasir Asani
Sulmues:Myrto Uzuni, Ernest Muçi, Nedim Bajrami, Armando Broja
Kombëtarja shqiptare do të nisë grumbullimin dhe përgatitjet të hënën në “Shtëpinë e Futbollit”, ndërsa të mërkurën do të udhëtojë drejt Varshavës për sfidën vendimtare ndaj Polonisë.
