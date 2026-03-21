Largohuni! Rrezik shembja e digës nga stuhia e pazakontë e shiut në Hawaii. Autoritetet thirrje banorëve për evakuim

Mbi 5,500 banorë janë evakuuar në Hawaii, pasi autoritetet lëshuan një urdhër emergjent për shkak të rrezikut të shembjes së një dige në ishullin Oahu.
Bëhet fjalë për digën Wahiawa Dam, e cila ndodhet në pjesën veriore të ishullit dhe konsiderohet në rrezik të menjëhershëm për shkak të reshjeve intensive dhe përmbytjeve që kanë goditur zonën.
Sipas autoriteteve lokale të menaxhimit të emergjencave, situata është përkeqësuar ndjeshëm, duke rritur frikën për një katastrofë të mundshme nëse struktura e digës dështon.
Banorëve në zonat përreth u është bërë thirrje të largohen menjëherë dhe të ndjekin udhëzimet zyrtare, me qëllim garantimin e sigurisë së tyre. Autoritetet theksojnë se ndërhyrja në kohë është thelbësore për shmangien e rrezikut për jetën dhe minimizimin e pasojave.
Kaimuki saw an "insane" amount of flooding as rain overwhelmed already-saturated ground. Check out this video from Ocean Paddler TV of the drive down 16th Avenue, which was covered in water. Head to https://t.co/jCEPQFySzO for live storm coverage on this First Alert Weather Day. pic.twitter.com/KhZTTZszuj— Hawaii News Now (@HawaiiNewsNow) March 20, 2026
