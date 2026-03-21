Sllovakia, qendra në rritje e industrisë automobilistike europiane

Një segment i industrisë automobilistike europiane po vijon të lulëzojë, me Sllovakia që shfaqet si një nga qendrat më dinamike të prodhimit të automjeteve në kontinent.
Në një fabrikë moderne pranë kryeqytetit Bratislava, teknologjia e avancuar dominon procesin e prodhimit: karroca autonome transportojnë pjesë, ndërsa krahë robotikë montojnë module baterish për automjete elektrike. Kjo strukturë i përket Porsche, e cila ka investuar rreth 1 miliard euro në ndërtimin e një fabrike të re baterish të hapur në vitin 2024.
Prodhimi i këtyre moduleve lidhet me rrjetin më të gjerë të Volkswagen Group, kompania mëmë e Porsche, ku bateritë përfundojnë në automjete elektrike si modeli Cayenne. Dërgesat e këtyre modeleve pritet të nisin brenda vitit.
Sllovakia ka tërhequr investime të mëdha që prej viteve ’90, kur kompani perëndimore kërkonin të ulnin kostot duke qëndruar pranë tregjeve europiane. Sot, Volkswagen është punëdhënësi më i madh privat në vend, duke prodhuar qindra mijëra automjete në vit, përfshirë marka si Audi, Škoda dhe Porsche.
Sipas të dhënave, në vitin 2025 vendi prodhoi rreth 1.1 milionë automjete, duke u renditur i pari në botë për prodhim për frymë. Industria automobilistike përbën rreth 10% të Prodhimit të Brendshëm Bruto dhe punëson drejtpërdrejt rreth 170 mijë persona, ndërsa eksportet e makinave përbëjnë një të tretën e eksporteve totale.
Zgjerimi i industrisë vijon. Volvo po investon 1.2 miliardë euro për një fabrikë të re automjetesh elektrike, e cila pritet të nisë prodhimin në vitin 2027. Kompania thekson avantazhet e vendit, si fuqia punëtore e kualifikuar, infrastruktura dhe rrjeti i gjerë i furnitorëve.
Ndërkohë, prodhues të tjerë si Kia, Jaguar Land Rover dhe Stellantis kanë konsoliduar prej vitesh praninë e tyre në vend.
Industria ka përballuar relativisht mirë goditjet e pandemisë dhe rregullat më të rrepta të emetimeve në Bashkimin Europian. Një faktor kyç ka qenë investimi në automjetet elektrike, edhe pse tregu nuk ka përmbushur plotësisht pritshmëritë. Megjithatë, shitjet e këtyre mjeteve në Europën Perëndimore janë rritur ndjeshëm vitet e fundit.
Pavarësisht suksesit, sfidat mbeten. Konkurrenca nga prodhuesit kinezë, si BYD, si dhe investimet në vende të tjera si Hungaria, Spanja apo Maroku, po shtojnë presionin mbi Sllovakinë për të ruajtur avantazhin konkurrues.
Ekspertët paralajmërojnë se varësia e lartë nga industria automobilistike e bën ekonominë e vendit të ndjeshme ndaj luhatjeve globale. Megjithatë, për momentin, Sllovakia mbetet një nga historitë më të suksesshme të prodhimit industrial në Europë.
