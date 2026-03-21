Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
E pazakontë! Valë ekstreme të nxehti në SHBA, temperatura mbi 40°C në Kaliforni dhe Arizona
Transmetuar më 21-03-2026, 08:13

Pjesa perëndimore e Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përballet me një valë ekstreme të të nxehtit, ku temperaturat kanë arritur mbi 40°C në disa zona, duke ngritur shqetësime për ndikimin e ndryshimeve klimatike.

Ndër zonat më të prekura është Los Angeles, si dhe pjesë të tjera të Kalifornia, ku temperaturat kanë kaluar ndjeshëm kufijtë normalë për këtë periudhë të vitit. Në Palm Springs është regjistruar një rekord prej 41.5°C, temperatura më e lartë për muajin mars që nga viti 1893.

Kushte të ngjashme janë raportuar edhe në Arizona, ku në Phoenix termometri ka shënuar 40.5°C, ndërsa meteorologët paralajmërojnë për rritje të mëtejshme gjatë fundjavës.

Sipas të dhënave, temperaturat aktuale janë rreth 17°C më të larta se mesatarja sezonale, duke prekur miliona banorë në rajon.

Ekspertët e lidhin këtë fenomen me ndryshimet klimatike, duke theksuar se ngjarje të tilla ekstreme të motit do të ishin pothuajse të pamundura pa ndikimin e tyre.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...