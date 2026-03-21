Parashikimi i motit për datën 21 mars 2026

Për ditën e shtunë, 21 mars 2026, territori i Shqipëria do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme.
Moti parashikohet të jetë me kthjellime të herëpashershme, të alternuara me vranësira, të cilat në disa zona pritet të arrijnë deri në intensitet mesatar. Vranësirat do të jenë më të theksuara kryesisht pas orëve të mesditës, veçanërisht në zonat malore.
Në relievet malore të jugut priten reshje lokale shiu me intensitet të ulët, kryesisht gjatë mesditës dhe pasdites.
Era do të fryjë me drejtim verilindje–veriperëndim, me shpejtësi mesatare rreth 8 m/s. Përgjatë vijës bregdetare dhe në lugina, era do të fitojë intensitet, duke arritur shpejtësi deri në 14 m/s.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd