Irani valë të re sulmesh ndaj Izraelit, Arabisë Saudite, Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Kuvajtit

Irani ka ndërmarrë një valë të re sulmesh me raketa dhe dronë ndaj disa vendeve të Lindjes së Mesme, duke përfshirë Izraelin, Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Kuvajtin, në ditën e 22-të të përshkallëzimit të konfliktit në rajon.
Sipas raportimeve ndërkombëtare, Irani ka lëshuar edhe raketa balistike drejt bazës ushtarake anglo-amerikane në Diego Garcia, një objekt strategjik i rëndësishëm në Oqeanin Indian.
Ndërkohë, autoritetet iraniane kanë paralajmëruar Emiratet e Bashkuara Arabe se mund të sulmojnë qytetin portual Ras al-Khaimah, në rast se vijojnë sulmet ndaj ishujve në Gjirin Persik.
Nga ana tjetër, ushtria e Izraeli njoftoi se një valë e re raketash është lëshuar nga territori iranian drejt vendit, ndërsa sistemet e mbrojtjes ajrore janë aktivizuar për të neutralizuar kërcënimet.
Në një zhvillim paralel, forcat izraelite deklaruan se kanë goditur objektiva të lidhura me Hezbollah në Bejrut, pasi më herët kishin lëshuar paralajmërime për evakuim në disa zona të periferisë jugore të qytetit.
Në planin ekonomik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur të lehtësojnë përkohësisht sanksionet mbi naftën iraniane që ndodhet në det të hapur. Kjo masë synon të stabilizojë tregjet globale të energjisë, duke lejuar hedhjen në treg të rreth 140 milionë fuçive naftë në një periudhë afatshkurtër.
Zhvillimet e fundit sinjalizojnë një rritje të tensioneve në rajon, me pasoja të mundshme si në sigurinë ndërkombëtare, ashtu edhe në tregjet globale.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd