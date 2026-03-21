Rama mbledh Asamblenë e PS në Durrës, fokus zgjedhjet e brendshme dhe organizimi për 2027

Kryeministri dhe kryetari i Partisë Socialiste, Edi Rama, do të mbledhë këtë të shtunë Asamblenë Kombëtare të PS-së në Durrës, në një takim që pritet të fokusohet te riorganizimi i strukturave partiake dhe përgatitjet për zgjedhjet e ardhshme.
Mbledhja vjen pas zhvillimeve të fundit në qeveri dhe sinjaleve për nisjen e një procesi zgjedhjesh të brendshme në parti. Punimet do të nisin në orën 10:00 me fjalën hapëse të Sekretarit të Përgjithshëm, Blendi Klosi, për t’u vijuar më pas nga fjala e kryesocialistit Rama.
Sipas axhendës, Asambleja do të analizojë punën e organizatave socialiste në të gjithë vendin, si dhe performancën e partisë në zgjedhjet parlamentare të vitit 2025. Një tjetër pikë e rëndësishme do të jenë udhëzimet për zhvillimin e zgjedhjeve të brendshme në parti.
Në fokus të diskutimeve do të jetë edhe përgatitja për zgjedhjet vendore të vitit 2027, ku drejtuesit e PS synojnë të forcojnë strukturat dhe organizimin në nivel lokal.
Ndërkohë, pritet të miratohet edhe një nismë për zgjerimin e partisë në diasporë. Sipas një projektvendimi, socialistët synojnë ngritjen e një rrjeti të organizuar në disa shtete ku jeton një numër i madh shqiptarësh, përfshirë Italinë, Greqinë, Gjermaninë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretërinë e Bashkuar dhe Kanadanë.
Projekti parashikon gjithashtu krijimin e një baze të dhënash për anëtarët dhe përkrahësit e PS jashtë vendit. Strukturat vendore do të angazhohen për të rikontaktuar qytetarët që kanë qenë pjesë e fushatave të mëparshme, duke i informuar për mundësinë e regjistrimit si anëtarë apo mbështetës të partisë.
Sipas dokumentit, procesi i regjistrimit do të zhvillohet në përputhje me legjislacionin për mbrojtjen e të dhënave personale.
