Korreshi tregon momentin kur deputetët e PD kundërshtuan Berishën

Tiranë, 20 mars 2026 – Deputeti i Partisë Demokratike, Saimir Korreshi, ka zbuluar një nga rastet e rralla kur grupi parlamentar i PD-së ka dalë kundër një qëndrimi të kryetarit Sali Berisha.
I ftuar në emisionin në News24, Korreshi deklaroi se brenda partisë ekzistojnë pakënaqësi dhe diskutime të hapura, duke theksuar se vendimmarrja nuk është e centralizuar.
Sipas tij, episodi më domethënës lidhet me qëndrimin për bojkotimin e Komisionit të Reformës Territoriale. Ai bëri të ditur se fillimisht ishte propozuar që PD të mos merrte pjesë në këtë komision, por deputetët reaguan njëzëri kundër këtij qëndrimi.
“Grupi u ngrit i gjithi dhe pati kurajën të thoshte se kjo po na çonte në rrugë të gabuar. I thamë: ose do t’i bojkotojmë të gjitha, ose asnjë,” u shpreh Korreshi.
Pas këtij reagimi, sipas tij, Berisha pranoi qëndrimin e grupit, duke reflektuar mbi vendimin fillestar.
Deklaratat e Korreshit vijnë në një moment të rëndësishëm për Partinë Demokratike, në prag të zgjedhjeve të 23 majit për kreun e partisë, ndërsa debatet e brendshme dhe qëndrimet strategjike mbeten në fokus të zhvillimeve politike.
