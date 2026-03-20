Horoskopi ditor i Paolo Fox, e shtunë 21 mars 2026

Astrologu më i njohur i televizionit italian, Paolo Fox, jep si çdo ditë zodiakun për të lindurit në shenjat e ujit, ajrit, tokës dhe zjarrit
Dashi (21 mars – 19 prill)
Energjia juaj rikthehet fuqishëm dhe ndiheni më të vendosur për të çuar përpara projekte që kohët e fundit kishin ngecur. Në punë hapet një fazë ku duhet të veproni me guxim, por edhe me strategji, duke shmangur vendimet e nxituara. Në dashuri krijohet një klimë më e ngrohtë dhe pasionante: çiftet gjejnë sërish afrimitet, ndërsa beqarët mund të ndihen gati për një njohje të re. Shëndeti është në përmirësim, por duhet të shmangni lodhjen e tepërt fizike.
Demi (20 prill – 20 maj)
Kjo ditë ju fton të reflektoni dhe të veproni me konkretësi, cilësi që ju karakterizojnë. Në punë është momenti të riorganizoni prioritetet dhe të rishikoni disa vendime të fundit. Në dashuri kërkoni stabilitet dhe qartësi: nëse diçka nuk ju bind, do të ndjeni nevojën ta diskutoni hapur. Fizikisht është e rëndësishme të ruani një ritëm të rregullt dhe të gjeni kohë për pushim.
Binjakët (21 maj – 21 qershor)
Keni një aktivitet të lartë mendor që ju bën kreativë dhe të gatshëm për ndryshime. Në punë lindin ide të mira, por duhet t’i ktheni në veprime konkrete për të parë rezultate. Në dashuri komunikimi mbetet pika juaj më e fortë: sinqeriteti do t’ju ndihmojë të shmangni keqkuptimet. Shëndeti është i qëndrueshëm, por stresi mund të sjellë ulje të përqendrimit.
Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)
Çështjet praktike kërkojnë durim, sidomos në punë, ku mund të dalin situata të papritura. Në dashuri ndjeni nevojën për mbështetje dhe afërsi, gjë që ju shtyn të kërkoni më shumë lidhje me partnerin ose familjen. Fizikisht është e rëndësishme të pushoni, pasi trupi ka nevojë për rikuperim pas një periudhe intensive.
Luani (23 korrik – 23 gusht)
Ndiheni më të fortë dhe të gatshëm të tregoni vlerat tuaja, sidomos në punë. Aftësitë tuaja vlerësohen dhe kjo mund të sjellë mundësi të reja ose përgjegjësi më të mëdha. Në dashuri rikthehet pasioni, por duhet të shmangni sjelljet autoritare. Shëndeti është i mirë, falë një energjie të re që ju jep entuziazëm.
Virgjëresha (24 gusht – 22 shtator)
Saktësia dhe logjika juaj janë në maksimum dhe ju ndihmojnë të zgjidhni çështje të mbetura pezull në punë. Mund të ndiheni nën presion, por aftësia për analizë ju lejon të përballoni gjithçka me qetësi. Në dashuri është momenti të tregoni ndjenjat me veprime konkrete. Shëndeti kërkon kujdes ndaj ushqimit dhe ritmit të përditshëm.
Peshorja (23 shtator – 22 tetor)
Balanca bëhet prioritet në çdo aspekt. Në punë mund të jeni ndërmjetës mes situatave të ndryshme, duke treguar aftësinë tuaj diplomatike. Në dashuri kërkoni harmoni dhe do përpiqeni të zgjidhni tensionet përmes dialogut. Fizikisht ndiheni mirë, por aktiviteti fizik do ju ndihmonte të lironi stresin.
Akrepi (23 tetor – 21 nëntor)
Emocionet janë të forta dhe ju shtyjnë të reflektoni për vendime të rëndësishme. Në punë kërkohet guxim dhe vendosmëri. Në dashuri pasioni është i madh, por duhet të kontrolloni xhelozinë dhe dëshirën për kontroll. Shëndeti është i qëndrueshëm, por gjendja emocionale ndikon në mirëqenie.
Shigjetari (22 nëntor – 21 dhjetor)
Keni dëshirë për ndryshim dhe përvoja të reja, sidomos në punë. Idetë janë të shumta, por duhet të zgjidhni ato më të realizueshmet. Në dashuri atmosfera është e lehtë dhe spontane, e favorshme për njohje dhe pajtime. Energjia është e mirë, por mos e shpërndani në shumë drejtime njëkohësisht.
Bricjapi (22 dhjetor – 19 janar)
Përgjegjësitë janë në qendër të vëmendjes dhe ju fokusoheni fort në objektivat profesionale. Rezultatet vijnë, por kërkojnë durim dhe këmbëngulje. Në dashuri mund të dukeni më të ftohtë, por në fakt po mbroni stabilitetin tuaj emocional. Shëndeti është i mirë, por duhet të gjeni kohë për pushim.
Ujori (20 janar – 19 shkurt)
Mendja juaj është e fokusuar te e ardhmja dhe te projektet inovative. Në punë mund të merrni propozime interesante dhe të pazakonta. Në dashuri kërkoni liri dhe mirëkuptim: marrëdhëniet që e respektojnë këtë janë më të forta. Fizikisht jeni energjikë, por mos neglizhoni gjumin.
Peshqit (20 shkurt – 20 mars)
Ndjeshmëria është e theksuar dhe ju bën më të vëmendshëm ndaj emocioneve. Në punë mund të ndjeni nevojën për ndryshim për të qenë më të kënaqur. Në dashuri kërkoni thellësi dhe sinqeritet, me dëshirën për të sqaruar çdo paqartësi. Shëndeti kërkon më shumë kujdes, sidomos ndaj stresit emocional që mund të ndikojë edhe fizikisht.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
