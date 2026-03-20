Lufta në Lindjen e Mesme shkakton mijëra viktima. Shifrat në 13 vende

Lindje e Mesme- Dhuna në Lindjen e Mesme ka shkaktuar mijëra viktima, pasi sulmet e SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit, sulmet izraelite në Liban dhe goditjet iraniane ndaj Izraelit, bazave amerikane dhe shteteve të Gjirit vazhdojnë të shkatërrojnë rajonin.
Sipas grupit të të drejtave të njeriut me seli në SHBA, HRANA, në Iran janë vrarë rreth 3,186 persona, përfshirë 1,394 civilë, nga të cilët 210 ishin fëmijë. Të dhënat bazohen në raportet në terren, burime mjekësore, rrjetet e shoqërisë civile dhe deklaratat zyrtare.
Në Liban, sulmet izraelite që nga 2 marsi kanë shkaktuar 1,021 viktima, mbi 100 prej të cilëve ishin fëmijë, dhe 2,641 të plagosur, sipas autoriteteve libaneze dhe Organizatës Botërore të Shëndetësisë.
Në Irak janë raportuar të paktën 60 të vrarë, shumica anëtarë të Forcave të Mobilizimit Popullor Shiit, ndërsa 15 civilë kanë humbur jetën dhe dy ushtarë u vranë sipas shërbimeve izraelite.
Në Bregun Perëndimor janë vrarë katër gra palestineze në një sulm me raketa iraniane, ndërsa 13 ushtarë amerikanë kanë humbur jetën. Në Emiratet e Bashkuara Arabe, sulmet iraniane kanë vrarë tetë persona, përfshirë dy ushtarë.
Në Kuvajt, gjashtë persona janë vrarë, përfshirë dy në sulmet iraniane dhe katër ushtarë/oficerë. Në Siri, katër persona humbën jetën nga një raketë iraniane.
Në Oman, dy persona u vranë nga një sulm me dron në provincën Sohar dhe një tjetër nga një predhë që goditi një tanker pranë Muscatit. Në Arabinë Saudite, katër persona humbën jetën nga sulme iraniane në Al Kharj dhe zona të tjera.
Gjithashtu, një ushtar francez u vra dhe gjashtë të tjerë u plagosën nga një sulm me dron në Irakun verior.
