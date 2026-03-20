Lufta e Tretë e Gjirit: I njëjti gabim, por me pasoja shumë të mëdha

Patrick Wintour, The Guardian
Lufta e fundit në Gjirin Persik, e quajtur “Lufta e Tretë e Gjirit”, përfaqëson një përshkallëzim të rrezikshëm të ndërhyrjeve amerikane në Lindjen e Mesme. Analiza e Patrick Wintour thekson se ndërhyrja në Iran ka pasqyruar gabimet historike të SHBA-së, të ngjashme me ato të luftës së Irakut dhe Libi-Siri, ku qëllimet e pa plan dhe mungesa e informacionit për pasojat kanë çuar në destabilizim rajonal dhe kolaps humanitar.
Sipas Wintour, operacioni “Epic Fury” ka tejkaluar kufijtë e një konflikti rajonal: bombardimi i objektivave energjetike, përfshirja e civilëve dhe sulmet ndaj infrastrukturës thelbësore e bëjnë luftën një krizë me efekt global, duke rrezikuar sigurinë energjetike dhe stabilitetin politik. Ndërkohë, ekziston një divergjencë strategjike mes SHBA-së dhe Izraelit: Amerika kërkon kontroll të konfliktit pa rrëzuar regjimin, ndërsa Izraeli synon dobësimin maksimal të tij.
Analiza thekson se lufta mund të përshkallëzohet më tej, duke shfaqur një pasqyrë të rëndësishme: çdo sulm ushtarak në Iran ka pasoja sistemike, duke ndikuar jo vetëm në Lindjen e Mesme, por edhe në tregjet energjetike globale dhe në marrëdhëniet ndërkombëtare. Wintour përfundon se hapësira për zgjidhje politike është e ngushtë, ndërsa risku i një destabilizimi të gjerë mbetet i lartë.
Pikë kyçe analitike:
Ndërhyrja amerikane risjell gabime historike të politikës së jashtme.
Sulmet ndaj infrastrukturës energjetike bëjnë konfliktin sistemik, jo vetëm rajonal.
Divergjenca strategjike SHBA-Izrael rrit rrezikun e përshkallëzimit.
Mundësitë për një negociatë paqësore janë të kufizuara, dhe kostot globale të konfliktit janë të larta.
