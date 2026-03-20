Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Trump: “Nuk dua armëpushim me Iranin, ata janë kafshë”
Transmetuar më 20-03-2026, 22:38

Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi të premten se SHBA nuk ka ndërmend të bëjë armëpushim me Iranin, duke përdorur gjuhë të ashpër ndaj regjimit iranian. Ai foli për gazetarët në Shtëpinë e Bardhë pas mbërritjes në Delaware dhe kritikuar aleatët e NATO-s për mosveprim në Ngushticën e Hormuzit.

Trump tha:

“Nuk dua të bëj armëpushim. Nuk bëhet armëpushim kur po e zhduk palën tjetër. Po i godasim fort, nuk mendoj se mund të goditet një kundërshtar më fort se kaq. Ata janë banditë, kafshë dhe njerëz të tmerrshëm.”

Ai shtoi se SHBA dhe Izraeli synojnë të njëjtat objektiva dhe të arrijnë fitoren në konflikt. Trump kritikoi gjithashtu NATO-n për mungesë guximi në sigurimin e kalimit të lirë të anijeve në Ngushticën e Hormuzit dhe sugjeroi përfshirjen e Kinës dhe Japoni në këtë mision.

Deklaratat e tij nënvizojnë qëndrimin agresiv të administratës ndaj Iranit dhe shqetësimet për stabilitetin e një prej rrugëve më të rëndësishme detare për tregtinë ndërkombëtare të naftës.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

