Skandal familjar dhe social/ Gjovana braktis fëmijët pas konfliktit me ish-bashkëshortin

Historia e ish-bashkëshortëve, Leonard Marku dhe Gjovana Peci, ka nxjerrë në pah një seri konflikte dhe probleme serioze me kujdesin për fëmijët dhe sjelljen e nënës. Ngjarjet nisën në vitin 2020 dhe kulmuan në një divorc të dhunshëm, duke lënë pas pasoja për fëmijët dhe familjet përreth.
Sipas dokumenteve të publikuara nga qendrat sociale dhe hetimet gjyqësore:
Leonard Marku u arrestua pas denoncimeve për dhunë, por më vonë u konstatua se fëmijët kishin marrëdhënie të shëndetshme me të.
Gjovana Peci, 26 vjeç, u largua nga shtëpia me fëmijët dhe më pas u strehua në disa qendra emergjente si “Gruaja te Gruaja” në Shkodër, “Vatra” në Vlorë, dhe Qendra Kombëtare për Trajtimin e Viktimave të Dhunës në Familje në Kamëz. Ajo shfaqi sjellje agresive, refuzoi rregullat e institucioneve dhe nuk siguronte kujdes adekuat për fëmijët.
Psikologet dhe stafi i qendrave konstatuan mungesë kujdesi, shpërthime emocionale dhe probleme në përshtatje sociale nga ana e Gjovanës, duke rekomanduar largimin e saj nga ambientet me fëmijë të tjerë për të siguruar mbrojtjen e tyre.
Fëmijët e vegjël u vendosën nën kujdesin e familjarëve të Leonardit: Kiara tek hallja e saj në Itali dhe binjakët Emily dhe Eduardo tek motra tjetër e Leonardit në fshatin Naraç.
Mjeku Gjon Preçi në raportin e parë për Gjovanën konstatoi vetëm një “çrregullim përshtatjeje për shkak të jetës së vështirë”, por më vonë u diagnostikua me “çrregullim psikotik të papërcaktuar”, duke nxjerrë në pah problematikat e saj mendore dhe nevojën për trajtim të specializuar.
Kjo ngjarje ka nxjerrë në pah tensionet e shumta mes familjeve dhe institucionit të shërbimeve sociale, si dhe pasojat që sjell mungesa e përkujdesjes adekuate ndaj fëmijëve. Qendrat sociale dhe stafi gjyqësor kanë vepruar për të mbrojtur të miturit, duke vendosur një rrjet kujdestarie që garanton sigurinë dhe mirëqenien e tyre, larg situatave konflikti dhe dhune.
