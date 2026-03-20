Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Tragjedi në Stamboll/ Humb jetën futbollisti 21-vjeçar pas të shtënave me armë
Transmetuar më 20-03-2026, 22:09

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Stamboll, ku futbollisti 21-vjeçar, Kubilay Kaan Kundakci, humbi jetën pas një sulmi me armë zjarri. Ai u qëllua ndërsa ndodhej në makinën e tij, ndërsa dëshmitarët raportojnë se një person hapi zjarr ndaj tij.

Sipas mediave të huaja, Kundakci ishte përfshirë në një situatë mes një reperi dhe ish-të dashurës së këtij të fundit, një këngëtare, dhe po tentonte të ndërhynte për të qetësuar konfliktin mes tyre.

Futbollisti u dërgua menjëherë në spital, por pavarësisht përpjekjeve të stafit mjekësor, nuk arriti të mbijetonte.

Autoritetet turke kanë nisur hetimet për ngjarjen dhe po përpiqen të identifikojnë autorin e sulmit dhe motivet pas këtij akti të dhunshëm.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...