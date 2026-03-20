Arrestohet në Peru shqiptari i dyshuar si koka e rrjetit të kokainës drejt Europës

Autoritetet në Peru kanë arrestuar një shtetas shqiptar të dyshuar si drejtues i një rrjeti ndërkombëtar të trafikut të kokainës drejt Evropa.
Sipas hetimeve, i arrestuari, Maglent Dybeli, dyshohet se ishte financuesi dhe organizatori kryesor i aktivitetit kriminal, duke përdorur edhe identitet të rremë me shtetësi italiane për të shmangur autoritetet.
Operacioni policor u zhvillua në kuadër të goditjes së një grupi të strukturuar kriminal që merrej me grumbullimin dhe eksportimin e lëndëve narkotike. Sipas burimeve zyrtare, disa persona të tjerë u arrestuan në rajonin e Callao, ku u sekuestruan dhjetëra pako me kokainë të përgatitura për transport drejt tregjeve europiane.
Hetimet tregojnë se rrjeti kishte shtrirje të gjerë në Amerikën Latine, duke përfshirë bashkëpunime me kultivues në Peru, prodhues në Kolumbi, si dhe grupe kriminale që operojnë në portet e Ekuador dhe kartelet në Meksikë.
Sipas autoriteteve hetimore, Dybeli dyshohet se kishte rol kyç në financimin dhe koordinimin e aktivitetit të bandës, ndërsa pjesëtarë të tjerë të grupit merreshin me transportin dhe ruajtjen e lëndëve narkotike deri në eksport.
Prokuroria ka siguruar masa paraburgimi për të dyshuarit, ndërkohë që hetimet vijojnë për të identifikuar persona të tjerë të përfshirë në këtë rrjet ndërkombëtar.
Raportet ndërkombëtare theksojnë se grupet kriminale nga Ballkani, përfshirë ato shqiptare, kanë rritur praninë në Amerikën Latine që prej fundviteve ’90, duke krijuar lidhje të drejtpërdrejta me zinxhirin e prodhimit dhe shpërndarjes së kokainës drejt tregut europian.
