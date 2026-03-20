SHBA gati të ‘rrëmbejë’ dhe presidentin kolumbian

Presidenti i Kolumbisë, Gustavo Petro, është vënë nën hetim penal nga të paktën dy zyra prokurorësh federalë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, lidhur me dyshime për kontakte me trafikantë droge dhe financim të paligjshëm të fushatës së tij zgjedhore.
Sipas raportimeve të The New York Times, hetimet po zhvillohen nga prokurorë federalë në Manhattan dhe Brooklyn dhe lidhen kryesisht me rrjete ndërkombëtare të trafikut të drogës.
Autoritetet amerikane po shqyrtojnë nëse Petro ka pasur takime me individë të përfshirë në trafikun e narkotikëve dhe nëse fushata e tij elektorale ka përfituar nga donacione të paligjshme. Megjithatë, burimet bëjnë të ditur se hetimet janë ende në fazat e hershme dhe nuk është e qartë nëse do të ngrihen akuza penale.
Ky zhvillim vjen në një klimë të tensionuar mes SHBA-së dhe Kolumbisë, ndërsa ish-presidenti amerikan Donald Trump ka kritikuar ashpër homologun kolumbian.
Trump e ka cilësuar Petron me tone të forta dhe ka kërkuar rritjen e presionit ndaj Kolumbisë për bashkëpunim më të madh në luftën kundër narkotrafikut, në një kohë kur vendi mbetet një nga prodhuesit kryesorë të kokainës në botë dhe një aleat kyç i SHBA-së në luftën kundër krimit të organizuar.
Nga ana e tij, Petro ka mohuar në mënyrë të përsëritur çdo lidhje me trafikantët e drogës, duke theksuar se qeveria e tij ka arritur rezultate në luftën kundër kultivimit të paligjshëm dhe goditjen e rrjeteve kriminale.
Megjithatë, çështja e financimit të fushatës nga burime të dyshimta mbetet ende nën verifikim nga autoritetet amerikane.
