‘Jemi shokë! Nuk jemi në lidhje’! Brikena flet me Mateon

Marrëdhënia mes Brikenës dhe Mateos në shtëpinë e Big Brother VIP Albania vijon të tërheqë vëmendjen, mes afrimit dhe tensioneve të vazhdueshme.
Pas një sqarimi të zhvilluar një natë më parë, dita e sotme ka nisur më e qetë për dy banorët, të cilët janë shfaqur më të afërt, duke shkëmbyer përqafime dhe biseda miqësore.
Teksa ndodheshin jashtë duke shijuar rrezet e diellit, ata diskutuan hapur për natyrën e raportit të tyre. Në bisedë, Brikena theksoi se mes tyre ekziston pëlqim, por jo një lidhje romantike.
“Pëlqim kemi për njëri-tjetrin, jemi duke u njohur, por në lidhje nuk jemi, shokë jemi”, u shpreh ajo, duke sqaruar situatën mes tyre.
Nga ana tjetër, Mateo reagoi me batuta dhe tone ironike, duke vënë në dyshim përkufizimin e raportit si miqësi, çka tregon se dinamika mes tyre mbetet e paqartë.
Raporti mes dy banorëve ka kaluar në disa faza brenda formatit, duke u karakterizuar nga afrime, debate dhe momente reflektimi, ndërsa mbetet për t’u parë se si do të evoluojë në vijim të spektaklit.
