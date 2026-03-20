Sylvinho rikthen pas 8 muajsh në kombëtare Ernest Muçin

Pas tetë muajsh Ernest Muçi do rikthehet në kombëtaren shqiptare të futbollit. Trajneri Sylvinho është bindur nga forma fantastike që fantazisti po kalon këtë sezon në Turqi, duke e bërë pjesë të listës së ekipit për ndeshjet që Shqipëria luan në fazën play-off të Kupës së Botës.
Në pesë muajt e fundit me fanellën e Trabzonsporit, Muçi ia ka dalë të shënojë 13 gola në 30 ndeshje, si dhe të asistojë në katër raste, duke u bërë idhulli i tifozëve të klubit turk, ndërsa Trabzonspori është në garë për trofeun e kampionit.
Pas tetë muajsh Muçi e gjen veten më të pjekur në fushë, por edhe jashtë saj, pasi gjatë kësaj kohe ai ka ‘bërë edhe golin e jetës’, duke u bërë baba për herë të parë. Me shumë minuta në këmbë, paraqitje për t’u marrë shembull dhe gola, Muçi gjen një Kombëtare që ka nevojë për fantazi që do e dërgonin në finalet e Kupës së Botës 2026. Ka qenë klubi i Trabzonsporit që ka konfirmuar ftesën që Sylvinho ka dërguar për Muçin.
Shqipëria luan më 26 mars në Varshavë kundër Polonisë, sfidë e cila vlen për gjysmëfinalen play-off të Kupës së Botës 2026. Fituesi i këtij dueli do të përballet me fituesin e ndeshjes Ukrainë – Suedi, ndërsa finalja e play-off-it luhet më 31 mars (nëse kalon, Shqipëria luan sërish në udhëtim).
