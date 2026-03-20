Fitoi me Marokun “Kupën e Afrikës’, por ia hoqën pas dy muajsh, Senegali ruan me ushtri 24 orë trofeun dhe nuk e dorëzon Video
Transmetuar më 20-03-2026, 19:10

Një situatë e pazakontë është krijuar pas përfundimit të Kupa e Kombeve të Afrikës, ku Senegali refuzon të dorëzojë trofeun, pavarësisht vendimit të Konfederata e Futbollit Afrikan për t’ia hequr titullin.

Sipas raportimeve, trofeu aktualisht mbahet në një bazë ushtarake në Senegal dhe ruhet 24 orë në ditë nga forcat ushtarake. Trajneri i përfaqësueses, Pape Thiao, e ka dërguar trofeun në këtë bazë, ku ushtarët kanë pasur mundësi edhe të fotografohen me të.

Senegali e fitoi trofeun pas finales ndaj Maroku, por rreth dy muaj më vonë, CAF vendosi t’ia heqë titullin dhe t’ia akordojë Marokut. Vendimi erdhi pasi autoritetet e futbollit afrikan pretenduan se përfaqësuesja senegaleze kishte ndërprerë dhe më pas rifilluar ndeshjen, duke shkelur rregulloren.

Megjithatë, autoritetet sportive të Senegalit kanë refuzuar të zbatojnë vendimin dhe nuk kanë kthyer trofeun. Ata kanë depozituar një apel në Gjykata e Arbitrazhit për Sportin, duke kërkuar rrëzimin e këtij vendimi, i cili është cilësuar si i paprecedentë.

Çështja pritet të marrë vëmendje të gjerë në arenën ndërkombëtare sportive, ndërsa vendimi përfundimtar i CAS-it do të jetë përcaktues për fatin e trofeut.

