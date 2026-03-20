Opozita shqiptare takim në Berlin me kreun e Komisionit të Jashtëm në Bundestag

Përfaqësues të opozitës shqiptare kanë zhvilluar një takim në Berlin me Armin Laschet, kryetar i Komisionit të Punëve të Jashtme në Bundestag dhe ish-kryetar i CDU.
Në takim morën pjesë Gazment Bardhi dhe Jorida Tabaku, të cilët diskutuan mbi procesin e integrimit europian të Shqipëria dhe rolin e vazhdueshëm të Gjermania si partner kyç në këtë rrugëtim.
Sipas Bardhit, integrimi i Shqipërisë në Bashkimi Evropian gëzon mbështetjen e Gjermanisë. Ai dhe Tabaku theksuan se ky proces nuk duhet të jetë një qëllim në vetvete, por të shërbejë drejtpërdrejt për qytetarët, përmes forcimit të demokracisë, shtetit të së drejtës dhe luftës kundër korrupsionit.
Gjithashtu, ata nënvizuan nevojën për të kaluar nga deklaratat politike në veprime konkrete, me qëllim avancimin e reformave dhe përshpejtimin e procesit të integrimit europian.
