Koha e duhur për të vendosur parfum nuk është ajo që mendonit

Momenti i duhur për të vendosur deodorant nuk është ai që mendonit
Higjiena personale e saktë përfshin disa zakone bazë që ndikojnë drejtpërdrejt në shëndetin tonë dhe të atyre që na rrethojnë. Nuk është rastësi që rekomandohet të lajmë duart me sapun për të paktën 20 sekonda, sidomos pas përdorimit të tualetit.
Po ashtu, dushi i përditshëm është i rëndësishëm për të pastruar trupin nga qelizat e vdekura, bakteret dhe yndyra. Flokët duhet të lahen të paktën dy herë në javë, duke u përqendruar te rrënjët ku grumbullohen ndotjet e ajrit. Thonjtë duhet të mbahen të pastër, pasi aty mblidhen lehtësisht papastërti dhe mikrobe. Ndërsa dhëmbët duhet të lahen të paktën dy herë në ditë për të ruajtur shëndetin e mishrave dhe të vetë dhëmbëve.
Por një nga shqetësimet më të zakonshme lidhet me erën e trupit, e cila krijohet kur djersa ndërvepron me bakteret natyrale të lëkurës, duke prodhuar substanca që shkaktojnë aromë të pakëndshme.
Për të shmangur këtë, përdorim produkte si kremra trupi dhe deodorantë apo antiperspirantë në zonën e sqetullave. Megjithatë, ajo që shumë njerëz nuk e dinë është se koha e përdorimit të tyre ka shumë rëndësi për efektivitetin.
Shumica e njerëzve vendosin deodorant ose antiperspirant menjëherë pas dushit. Por kjo nuk është gjithmonë mënyra më e mirë.
Deodorantët shërbejnë kryesisht për të maskuar erën, ndërsa antiperspirantët veprojnë duke bllokuar përkohësisht gjëndrat e djersës, duke ulur prodhimin e saj.
Deodoranti mund të përdoret në çdo moment të ditës sipas nevojës. Ndërsa antiperspiranti duhet të aplikohet në lëkurë të pastër dhe të thatë, dhe koha më e mirë për ta përdorur është para gjumit.
Arsyeja është e thjeshtë: gjatë natës temperatura e trupit bie dhe prodhimi i djersës zvogëlohet. Kjo u jep kohë përbërësve aktivë të produktit të veprojnë më mirë dhe të bllokojnë kanalet e djersës. Si rezultat, djersitja gjatë ditës së nesërme reduktohet ndjeshëm.
Prandaj, një rutinë e mirë është përdorimi i antiperspirantit në mbrëmje dhe deodorantit gjatë ditës.
Për më tepër, për siguri më të madhe, rekomandohet të zgjidhen produkte që nuk përmbajnë alumin, pasi ky përbërës është lidhur me disa shqetësime të mundshme shëndetësore.
