Ra nga skela në kantier ndërtimi, humb jetën shqiptari në Itali. Emri
Transmetuar më 20-03-2026, 17:56

Një aksident fatal në vendin e punës i ka marrë jetën një 52-vjeçari shqiptar në Itali. Viktima është identifikuar si Murat Tafçiu, i cili humbi jetën pasi ra nga një skelë në një kantier ndërtimi.

Sipas mediave italiane, ngjarja u pa nga kolegët e tij, të cilët njoftuan menjëherë shërbimet e emergjencës. Ambulanca mbërriti në vendngjarje në kohë të shpejtë, por për shkak të plagëve të rënda, 52-vjeçari nuk arriti të mbijetojë.

Kompania e ndërtimit, me seli në Carpi, ka shprehur ngushëllimet për familjen e viktimës dhe ka bërë të ditur se po bashkëpunon me autoritetet për të zbardhur rrethanat e aksidentit.

Ndërkohë, për ngjarjen ka reaguar edhe kryebashkiaku i Modena, Massimo Mezzetti, i cili i shprehu ngushëllimet familjes dhe kolegëve të viktimës.

“I shpreh ngushëllimet e mia më të thella familjes dhe kolegëve të punëtorit që humbi jetën mëngjesin e sotëm, teksa punonte në një kantier ndërtimi në qendrën historike të qytetit”, u shpreh ai.

Autoritetet italiane kanë nisur hetimet për të përcaktuar shkaqet dhe përgjegjësitë e aksidentit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

