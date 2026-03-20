Ra nga skela në kantier ndërtimi, humb jetën shqiptari në Itali. Emri

Një aksident fatal në vendin e punës i ka marrë jetën një 52-vjeçari shqiptar në Itali. Viktima është identifikuar si Murat Tafçiu, i cili humbi jetën pasi ra nga një skelë në një kantier ndërtimi.
Sipas mediave italiane, ngjarja u pa nga kolegët e tij, të cilët njoftuan menjëherë shërbimet e emergjencës. Ambulanca mbërriti në vendngjarje në kohë të shpejtë, por për shkak të plagëve të rënda, 52-vjeçari nuk arriti të mbijetojë.
Kompania e ndërtimit, me seli në Carpi, ka shprehur ngushëllimet për familjen e viktimës dhe ka bërë të ditur se po bashkëpunon me autoritetet për të zbardhur rrethanat e aksidentit.
Ndërkohë, për ngjarjen ka reaguar edhe kryebashkiaku i Modena, Massimo Mezzetti, i cili i shprehu ngushëllimet familjes dhe kolegëve të viktimës.
“I shpreh ngushëllimet e mia më të thella familjes dhe kolegëve të punëtorit që humbi jetën mëngjesin e sotëm, teksa punonte në një kantier ndërtimi në qendrën historike të qytetit”, u shpreh ai.
Autoritetet italiane kanë nisur hetimet për të përcaktuar shkaqet dhe përgjegjësitë e aksidentit.
