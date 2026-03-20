‘Gabuat rëndë’! Udhëheqësi suprem i Iranit mesazh SHBA-së dhe Izraelit: Menduat se duke vrarë udhëheqësit, do fitonit!

Udhëheqësi suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei, ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli kanë bërë një “gabim të madh” në vlerësimin e reagimit të popullit iranian ndaj sulmeve të fundit.
Në një deklaratë zyrtare, ai theksoi se kundërshtarët kishin parashikuar që, pas një ose dy ditësh sulmesh, qytetarët iranianë do të rrëzonin qeverinë. Sipas tij, ky skenar rezultoi një llogaritje e gabuar.
Khamenei u shpreh se veprimet ushtarake u mbështetën mbi “iluzionin” se eliminimi i figurave kyçe të regjimit dhe i disa drejtuesve ushtarakë do të krijonte frikë dhe dëshpërim te popullsia, duke hapur rrugën për dominim dhe madje shpërbërje të Irani.
Megjithatë, sipas tij, ka ndodhur e kundërta. Ai deklaroi se në vend është krijuar një “unitet i pazakontë” mes qytetarëve, pavarësisht dallimeve fetare, kulturore, politike dhe ideologjike.
Më tej, ai shtoi se ndërsa Irani është bashkuar përballë sfidave, “çarje” janë shfaqur në kampin kundërshtar, duke lënë të kuptohet për mospërputhje mes aleatëve të SHBA-së dhe Izraelit.
Deklarata vjen në një moment përshkallëzimi të tensioneve në rajon, ku retorika politike dhe zhvillimet ushtarake kanë rritur ndjeshëm pasigurinë, ndërsa autoritetet iraniane synojnë të forcojnë kohezionin e brendshëm dhe mbështetjen publike.
