Bolton ngre alarmin: Evropa në rrezik bërthamor nga Irani

Ish-këshilltari për sigurinë kombëtare i Shteteve të Bashkuara John Bolton ka kritikuar ashpër qëndrimin e Bashkimit Evropian ndaj zhvillimeve në Lindjen e Mesme, duke paralajmëruar për rreziqe të mundshme të sigurisë për Evropën.
Në një intervistë për Euronews, Bolton, i cili ka shërbyer edhe si ambasador i SHBA-së në OKB, e ka cilësuar konfliktin me Iranin si “lufta e Evropës”, duke argumentuar se mungesa e vullnetit politik të vendeve evropiane për t’u përfshirë në përballjen me Teheranin përbën, sipas tij, një “gabim të madh strategjik”.
Sipas tij, nëse Irani do të pajisej me armë bërthamore, Evropa do të ishte po aq e ekspozuar ndaj një kërcënimi të mundshëm sa edhe rajonet e tjera, për shkak të kapaciteteve raketore që, sipas tij, mund të arrijnë Evropën Qendrore dhe Lindore.
Bolton paralajmëroi gjithashtu se qasja evropiane ndaj konfliktit mund të ndikojë edhe në qëndrimin e SHBA-së për luftën në Ukrainë, duke sugjeruar se përfshirja e aleatëve perëndimorë duhet të jetë më e koordinuar.
Deklaratat e tij vijnë në një periudhë tensionesh të larta në Lindjen e Mesme, ku përplasjet dhe zhvillimet ushtarake kanë përfshirë disa vende të rajonit dhe kanë rritur shqetësimet për përshkallëzim të mëtejshëm të konfliktit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd