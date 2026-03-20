Përplasje publike dhe të ashpra mes Iranit dhe Arabisë Saudite

Irani kundërshton deklaratat e Arabisë Saudite: “Të padrejta dhe të njëanshme”
Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, Ismail Baghaei, ka reaguar ndaj deklaratave të ministrit të Jashtëm të Arabisë Saudite, duke i cilësuar ato si të padrejta, të njëanshme dhe jo në përputhje me një qasje të përgjegjshme ndaj zhvillimeve në rajon.
Në një deklaratë për mediat, Baghaei tha se askush nuk mund të injorojë faktin se kriza aktuale në rajon, sipas tij, buron nga veprimet ushtarake të Shteteve të Bashkuara dhe të Izraelit. Ai shtoi se këto vende po përdorin baza dhe kapacitete ushtarake të vendosura në shtete të rajonit për të kryer dhe mbështetur operacione kundër Iranit.
Zëdhënësi iranian nënvizoi gjithashtu se, sipas parimeve të Kartës së OKB-së dhe ligjit ndërkombëtar, asnjë shtet nuk duhet të lejojë që territori i tij të përdoret për sulme ndaj një vendi tjetër.
Ai paralajmëroi se çdo vend që ndihmon ose lehtëson veprime të tilla ushtarake mund të konsiderohet përgjegjës në nivel ndërkombëtar dhe pjesë e veprimeve të kundërshtuara nga Irani.
Baghaei përfundoi duke theksuar të drejtën e Iranit për vetëmbrojtje, duke argumentuar se kjo mbështetet në normat ndërkombëtare dhe në rezolutat përkatëse të OKB-së.
