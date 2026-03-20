Lufta e Iranit: Çfarë po ndodh në ditën e 21-të të sulmeve SHBA-Izrael?

Dita e 21-të e luftës SHBA–Izrael: paralajmërime të forta nga Irani dhe rritje e tensioneve globale
Irani ka paralajmëruar se do të tregojë “zero përmbajtje” nëse objektet e tij energjetike sulmohen sërish, vetëm një ditë pasi Izraeli goditi fushën e gazit South Pars dhe Teherani reagoi duke sulmuar objektiva energjetikë në Gjirin Persik.
Ndërkohë, presidenti amerikan Donald Trump shkaktoi reagime gjatë një takimi me kryeministren japoneze Sanae Takaichi, duke përmendur sulmin e Pearl Harbor për të justifikuar elementin e befasisë në operacionet kundër Iranit.
Ndërsa konflikti po përshkallëzohet, shqetësimet për ndërprerje të furnizimeve kanë shtyrë në rritje të fortë çmimet globale të naftës dhe gazit, veçanërisht në Evropë dhe Mbretërinë e Bashkuar.
Në Iran, situata mbetet e tensionuar. Pas goditjes së South Pars, Teherani ka sulmuar objektiva në Haifa të Izraelit dhe në Ras Laffan të Katarit, duke paralajmëruar se ka përdorur vetëm një pjesë të kapaciteteve të tij ushtarake. Garda Revolucionare ka njoftuar gjithashtu një valë të re sulmesh me raketa dhe dronë ndaj bazave amerikane dhe qyteteve izraelite si Tel Aviv, Haifa dhe Jerusalemi.
Bilanci humanitar është i rëndë: mbi 1,400 persona kanë humbur jetën në Iran që nga nisja e luftës më 28 shkurt, ndërsa më shumë se 18,000 civilë janë plagosur, përfshirë 204 fëmijë të vrarë, sipas Gjysmëhënës së Kuqe iraniane.
Irani ka kërkuar gjithashtu sqarime nga Gjermania për rolin e bazës ajrore Ramstein, një nga qendrat më të rëndësishme të operacioneve amerikane në rajon.
Në Gjirin Persik, tensionet janë përhapur në disa vende. Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Kuvajti kanë raportuar sulme me raketa, ndërsa Arabia Saudite ka njoftuar se ka rrëzuar disa dronë. Në Katar, sulmi ndaj kompleksit të gazit të lëngshëm në Ras Laffan ka shkaktuar dëme të mëdha, duke ulur prodhimin me rreth 17% për një periudhë të gjatë.
Në SHBA, objektivat e luftës mbeten të pandryshuara, sipas Sekretarit të Mbrojtjes Pete Hegseth, që përfshijnë dobësimin e kapaciteteve ushtarake dhe raketore të Iranit. Trump ka deklaruar se nuk do të dërgojë trupa tokësore, megjithëse ka lënë të hapur mundësinë për ndryshim të qëndrimit.
Një incident i rëndësishëm është raportuar edhe me një avion luftarak F-35 amerikan, i cili u detyrua të bëjë ulje emergjente pas një misioni mbi Iran, ndërsa po hetohet nëse është goditur nga mbrojtja iraniane.
Në Izrael, ushtria ka raportuar disa valë sulmesh me raketa gjatë natës, ndërsa kryeministri Benjamin Netanyahu deklaroi se lufta mund të përfundojë më shpejt nga sa pritet dhe se Irani po pëson goditje të mëdha. Ai nuk përjashtoi mundësinë e një faze tokësore të konfliktit.
Ndërkohë, përleshjet vazhdojnë edhe në Liban, ku numri i viktimave ka kaluar 1,000, ndërsa mijëra të tjerë janë plagosur dhe shumë banorë janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre.
Pasojat ekonomike janë tashmë të dukshme në nivel global. Sulmet ndaj infrastrukturës energjetike kanë çuar në rritje të ndjeshme të çmimeve të naftës dhe gazit, duke ndikuar edhe vendet në zhvillim. Bashkimi Evropian ka bërë thirrje për ndalimin e sulmeve ndaj objekteve energjetike, ndërsa SHBA po shqyrton masa për të stabilizuar tregjet, përfshirë lirimin e rezervave strategjike të naftës.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd