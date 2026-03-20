Akuzohet si mbështetës i gjenocidit në Gaza, tensione gjatë vizitës së kryeministrit australian në xhami në Sydney

Kryeministri i Australisë Anthony Albanese është përballur me tensione dhe protesta gjatë një vizite në xhaminë Lakemba në Sydney, një nga më të mëdhatë në vend, ku po zhvilloheshin ceremonitë e lidhura me përfundimin e muajit të Ramazanit.
Vizita u zhvillua pas një ftese nga drejtues të komunitetit dhe në prani edhe të ministrit të Brendshëm Tony Burke. Megjithatë, gjatë aktivitetit, një grup pjesëmarrësish e ka akuzuar kryeministrin si “mbështetës të gjenocidit”, duke krijuar momente tensioni dhe thirrje për largimin e tij nga ambienti.
Ngjarja ndodh në një klimë të ndjeshme politike dhe sociale në Australi, ku një pjesë e komunitetit mysliman ka shprehur pakënaqësi lidhur me qëndrimin e qeverisë australiane për konfliktin në Gaza, si dhe për rritjen e rasteve të raportuara të islamofobisë në vend.
Pas përfundimit të aktivitetit, Albanese është larguar nga xhamia mes pranisë së protestuesve, ndërsa pjesa më e madhe e të pranishmëve ka vijuar ceremoninë pa incidente të mëtejshme.
Organizata Lebanese Muslim Association, e cila administron xhaminë, deklaroi se kryeministri ishte i mirëpritur dhe se dialogu me përfaqësuesit politikë është i rëndësishëm për adresimin e shqetësimeve të komunitetit.
Në një reagim për mediat, Albanese u shpreh se shumica e pjesëmarrësve e kishin pritur pozitivisht vizitën, duke theksuar se incidenti ishte shkaktuar nga një grup i vogël personash. Ai shtoi se situata duhet parë në kontekstin e debatit të gjerë politik në vend, përfshirë edhe vendimet e fundit të qeverisë lidhur me organizata që cilësohen si ekstremiste.
