Miratohet monedhë përkujtimore ari me portretin e Donald Trump, debat i fortë në SHBA

Një monedhë përkujtimore prej ari 24 karatësh me portretin e ish-presidentit amerikan Donald Trump pritet të prodhohet në Shtetet e Bashkuara, pas miratimit nga një komision federal për artet.
Projekti, i mbështetur nga anëtarë të emëruar në institucione federale, është paraqitur si një nismë për nderimin e figurës së tij politike, por ka shkaktuar një debat të gjerë në opinionin publik dhe në skenën politike amerikane.
Sipas detajeve të bëra publike, monedha përkujtimore mund të ketë një diametër deri në tre inç, ndërsa dizajni i saj parashikon një portret të Trump, të bazuar në një fotografi zyrtare, së bashku me mbishkrimet tradicionale amerikane “In God We Trust” dhe “Liberty”.
Nga institucionet përkatëse është bërë e ditur se monedhat nuk janë të destinuara për qarkullim monetar, por për koleksion, çka i vendos ato në kategorinë e produkteve përkujtimore.
Megjithatë, vendimi ka nxitur reagime kritike, veçanërisht nga përfaqësues të Partisë Demokratike në SHBA. Senatori Jeff Merkley e ka krahasuar këtë praktikë me modele monarkike, duke argumentuar se bie ndesh me traditën demokratike amerikane.
Ndërkohë, ekspertë juridikë kanë kujtuar se ligji amerikan ndalon vendosjen e portretit të një presidenti në monedha që qarkullojnë para tre vitesh nga përfundimi i mandatit ose ndarja nga jeta, megjithatë monedhat përkujtimore konsiderohen përjashtim ligjor.
Pavarësisht polemikave, projekti pritet të marrë edhe miratimin përfundimtar nga Departamenti i Thesarit të SHBA-së, duke hapur rrugën për prodhimin e një prej monedhave më të debatueshme të kohëve të fundit.
